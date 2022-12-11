Дидье Дешам ещё не определился со своим будущим в сборной Франции

Сборная Франции хочет продлить контракт с главным тренером Дидье Дешамом.
На данный момент Дешам ещё не определился со своим будущим. Он хочет получать удовольствие от работы с «трёхцветными» на чемпионате мира. Дешам будет думать о возможном продлении контракта только после завершения ЧМ.
Текущая сделка тренера со сборной Франции заканчивается 31 декабря.
А как его тут поливали до ЧМ. Сейчас конечно никто слова плохого о Дешаме не скажет. Что удивительно Франция, которая всю лигу наций летела всем подряд дошла до финала, а Дания, которая французов дважды обыграла не смогла выйти из группы на ЧМ.
Единственное, что Дешаму надо самому смотреть, чтобы не закончить как Лёв. В принципе, я очень боялся, что на этом ЧМ так и получится: следом за глупейшим вылетом от Швейцарии год назад случится такая же чушь и в Катаре, но он уже попал в четверку, что очень хороший результат.
А как его тут поливали до ЧМ. Сейчас конечно никто слова плохого о Дешаме не скажет. Что удивительно Франция, которая всю лигу наций летела всем подряд дошла до финала, а Дания, которая французов дважды обыграла не смогла выйти из группы на ЧМ.
Единственное, что Дешаму надо самому смотреть, чтобы не закончить как Лёв. В принципе, я очень боялся, что на этом ЧМ так и получится: следом за глупейшим вылетом от Швейцарии год назад случится такая же чушь и в Катаре, но он уже попал в четверку, что очень хороший результат.