Дидье Дешам ещё не определился со своим будущим в сборной Франции

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вчера, 20:45

Сборная Франции хочет продлить контракт с главным тренером .

На данный момент Дешам ещё не определился со своим будущим. Он хочет получать удовольствие от работы с «трёхцветными» на чемпионате мира. Дешам будет думать о возможном продлении контракта только после завершения ЧМ .

Текущая сделка тренера со сборной Франции заканчивается 31 декабря.