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Дидье Дешам ещё не определился со своим будущим в сборной Франции

вчера, 20:45

Сборная Франции хочет продлить контракт с главным тренером Дидье Дешамом.

На данный момент Дешам ещё не определился со своим будущим. Он хочет получать удовольствие от работы с «трёхцветными» на чемпионате мира. Дешам будет думать о возможном продлении контракта только после завершения ЧМ.

Текущая сделка тренера со сборной Франции заканчивается 31 декабря.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:14
Сборная Франции от Зидана никуда не денется. Дешам получит ещё один шанс выиграть Евро. А Реалу будет кого позвать в случае ухода Анчелотти)

А как его тут поливали до ЧМ. Сейчас конечно никто слова плохого о Дешаме не скажет. Что удивительно Франция, которая всю лигу наций летела всем подряд дошла до финала, а Дания, которая французов дважды обыграла не смогла выйти из группы на ЧМ.

Единственное, что Дешаму надо самому смотреть, чтобы не закончить как Лёв. В принципе, я очень боялся, что на этом ЧМ так и получится: следом за глупейшим вылетом от Швейцарии год назад случится такая же чушь и в Катаре, но он уже попал в четверку, что очень хороший результат.
протон
протон
сегодня в 00:02
Вообще как-то несправедливо относятся к Дешаму. Если брать по фактам, то Дешам сборную уже несколько раз перекроил, а результат по-прежнему есть. К этому ЧМ он потерял двух игроков из центра поля, с которыми выигрывал ЧМ в России: Канте и Погба. Может, в качестве игры в центре поля команда просела, но так ли заметно, что там теперь играет пара Рабьо - Тчуамени? А в 2016 там вообще Матуиди играл, а еще ранее Кабай и Шнайдерлин. Это ли не талант тренера сборной, когда он эффективно пользуется ресурсами и находит игрокам посильные задачи?
drug01
drug01
вчера в 21:19
Надо довести успешно работу до конца, тогда принимать решение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:47
Пора и честь знать. Там уже Зидан в дверь стучится !)
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