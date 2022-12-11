Сборная Бразилии рассматривает вариант с назначением Гвардиолы

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вчера, 18:24

Бразилия хочет пригласить нового главного тренера после вылета с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

Президент Федерации футбола Бразилии Эднальдо Родригес намерен лично встретиться с наставником «Манчестер Сити» , чтобы узнать о его планах на будущее и предложить ему возглавить «селесао».

Кроме того, в сборной Бразилии рассматривают и других кандидатов — это («Сан-Паулу»), («Севилья»), («Палмейрас»), («Флуминенсе») и («Гремио»).