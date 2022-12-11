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Сборная Бразилии рассматривает вариант с назначением Гвардиолы

вчера, 18:24

Бразилия хочет пригласить нового главного тренера после вылета с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

Президент Федерации футбола Бразилии Эднальдо Родригес намерен лично встретиться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, чтобы узнать о его планах на будущее и предложить ему возглавить «селесао».

Кроме того, в сборной Бразилии рассматривают и других кандидатов — это Рожерио Сени («Сан-Паулу»), Хорхе Сампаоли («Севилья»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Фернандо Динис («Флуминенсе») и Ренато Гаучо («Гремио»).

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 20:44
Хотят вообще ничего не выигрывать
pomor45
pomor45
вчера в 20:05
Это будет ещё одним ударом по бразильскому футболу - возможно убийственному. Итак сборная переполнена бразильскими европейцами, теперь ещё и тренера европейского задумали приставить. Зачем? Чтобы вытравить всё бразильское окончательно?
4mq7qnk5c7em
4mq7qnk5c7em
вчера в 19:15
Неужели у них не остались свои толковые тренеры, правда сейчас часто тренера совсем не слушают звёздные мастера
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 19:11
Лучший кандидат это Гаучо , но при условии что ассистентом у него будет Карлос Кайзер
League1
League1
вчера в 19:10
Хусепа гвардиола уже отработанный материал. Тот футбол, что он продвигает уже не современен. Всё в 21-м веке движется и развивается на много быстрее, чем даже всего лишь 20 лет назад. Только наш вождь этого не смог понять и застрял в 18 веке.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:01
Гвардиола сам этого хотел...
monah-10
monah-10
вчера в 18:33
Забирайте этого международного бестрофейщика, а то с ним у МС с ЛЧ наглухо глухо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:29
Пепу думаю это не надо, зачем ему лишний геморрой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Время на размышление у них есть...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
Тяжело быть тренером сборной Бразилии!
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