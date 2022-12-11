Сборная Бразилии рассматривает вариант с назначением Гвардиолы

Бразилия хочет пригласить нового главного тренера после вылета с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.
Президент Федерации футбола Бразилии Эднальдо Родригес намерен лично встретиться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, чтобы узнать о его планах на будущее и предложить ему возглавить «селесао».
Кроме того, в сборной Бразилии рассматривают и других кандидатов — это Рожерио Сени («Сан-Паулу»), Хорхе Сампаоли («Севилья»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Фернандо Динис («Флуминенсе») и Ренато Гаучо («Гремио»).