Анчелотти может возглавить сборную Бразилии

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сегодня, 13:52

Главный тренер «Реала» может возглавить сборную Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) хочет назначить специалиста мирового уровня для работы в новом цикле и подготовки к чемпионату мира 2026. Перед мундиалем 2022 года CBF провела диалог с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, но его не заинтересовало предложение, а после этого он продлил договор с «горожанами» до 2025 года.

С Анчелотти общались в октябре. Наставник выразил заинтересованность, однако к конкретным переговорам он был готов перейти лишь в том случае, если ему предоставят описание проекта. Анчелотти предупредил CBF , что сможет возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года, не ранее, ибо хочет доработать до конца сезон с «Реалом». Его соглашение со «сливочными» будет действовать до лета 2024 года, в этой связи бразильской стороне придется найти общий язык с клубом.

Стоит отметить, что у Анчелотти нет опыта работы со сборными.