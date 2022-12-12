Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиЧемпионат мира 2022

Анчелотти может возглавить сборную Бразилии

сегодня, 13:52

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить специалиста мирового уровня для работы в новом цикле и подготовки к чемпионату мира 2026. Перед мундиалем 2022 года CBF провела диалог с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, но его не заинтересовало предложение, а после этого он продлил договор с «горожанами» до 2025 года.

С Анчелотти общались в октябре. Наставник выразил заинтересованность, однако к конкретным переговорам он был готов перейти лишь в том случае, если ему предоставят описание проекта. Анчелотти предупредил CBF, что сможет возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года, не ранее, ибо хочет доработать до конца сезон с «Реалом». Его соглашение со «сливочными» будет действовать до лета 2024 года, в этой связи бразильской стороне придется найти общий язык с клубом.

Стоит отметить, что у Анчелотти нет опыта работы со сборными.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСборную Англии может возглавить бывший тренер клуба Премьер-Лиги
Сегодня, 15:58
Саутгейт: «Я хочу принять правильное решение»
Сегодня, 10:36
СлухиТренер «Фенербахче» может возглавить сборную Бразилии
Вчера, 22:49
Роналдо рассказал, что сборная Бразилии хотела пригласить Гвардиолу
Вчера, 20:58
СлухиДидье Дешам ещё не определился со своим будущим в сборной Франции
Вчера, 20:45
СлухиСборная Бразилии рассматривает вариант с назначением Гвардиолы
Вчера, 18:24
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 15:07
.
амурец
амурец
сегодня в 15:03
Папа справится, а лысый не пойдет, там ему игроков покупать не будут
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 14:54
Карло в Брэзил, а в Реал Маур?
А в Рим кто? Тухель?
Союзник противников
Союзник противников ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 14:33
Круговорот овнов в природе.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:33, ред.
Хотя пешком бразильцы не ходили,
И не надеялись на бога и авось,
Но дожили!: во всей честной Бразилии,
На Папу кандидата не нашлось!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:32
С одной стороны, так хорошо, что даже не верится. В первый и последний раз сборную Бразилии тренировал иностранец почти 100 лет назад. Уругвайца Рамона Платеро приглашали в 1925-м. У Анчелотти хорошо получается борьба в кубковом формате. Не даром с Миланом он взял 2ЛЧ и только одно скудетто. Да и с Реалом лучшие матчи и победы в ЛЧ. Думаю он идеальный кандидат для бразильцев...

НО.... Папа Карло много раз говорил, что сам из Реала не уйдет, хочет завершить в нем карьеру и в целом очевидно, что при достойных результатах клуб его не отпустит. Плюс переезжать в Бразилию в таком почтенном возрасте...думаю не срастётся...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 14:29
А кто его будет учить португальскому языку ?
Q-J-G-911
Q-J-G-911
сегодня в 14:06
он не захочет
minamata
minamata
сегодня в 14:03
эта сборная еще выиграет свой 6-ой
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 14:02
А почему бы и нет?... Был Тите - станет Папа..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:57
Начались замены тренеров сборных.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:57
Очень хочется посмотреть что из этого получится!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 