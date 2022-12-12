Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить специалиста мирового уровня для работы в новом цикле и подготовки к чемпионату мира 2026. Перед мундиалем 2022 года CBF провела диалог с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, но его не заинтересовало предложение, а после этого он продлил договор с «горожанами» до 2025 года.
С Анчелотти общались в октябре. Наставник выразил заинтересованность, однако к конкретным переговорам он был готов перейти лишь в том случае, если ему предоставят описание проекта. Анчелотти предупредил CBF, что сможет возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года, не ранее, ибо хочет доработать до конца сезон с «Реалом». Его соглашение со «сливочными» будет действовать до лета 2024 года, в этой связи бразильской стороне придется найти общий язык с клубом.
Стоит отметить, что у Анчелотти нет опыта работы со сборными.
НО.... Папа Карло много раз говорил, что сам из Реала не уйдет, хочет завершить в нем карьеру и в целом очевидно, что при достойных результатах клуб его не отпустит. Плюс переезжать в Бразилию в таком почтенном возрасте...думаю не срастётся...
НО.... Папа Карло много раз говорил, что сам из Реала не уйдет, хочет завершить в нем карьеру и в целом очевидно, что при достойных результатах клуб его не отпустит. Плюс переезжать в Бразилию в таком почтенном возрасте...думаю не срастётся...
И не надеялись на бога и авось,
Но дожили!: во всей честной Бразилии,
На Папу кандидата не нашлось!
И не надеялись на бога и авось,
Но дожили!: во всей честной Бразилии,
На Папу кандидата не нашлось!