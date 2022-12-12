Саутгейт: «Я хочу принять правильное решение»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал своё будущее в национальной команде:

Я считаю, что последние 18 месяцев были тяжёлыми для меня. Несмотря на то, что всё было хорошо в течение последних нескольких недель, я всё ещё анализирую и думаю о том, что происходило всё это время.

В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным. У меня определённо достаточно энергии, чтобы сделать это.

Мне тяжело было справиться со своими эмоциями в последние недели. Это отнимает очень много энергии. Появляется очень много мыслей.

Я хочу принять правильное решение и хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или что оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней.