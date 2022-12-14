«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого из «Оренбурга»

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вчера, 18:23

«Локомотив» отказался от трансфера форварда «Оренбурга» . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет — покупка иностранного форварда.