«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого из «Оренбурга»

«Локомотив» отказался от трансфера форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет — покупка иностранного форварда.
В нынешнем сезоне 26-летний Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в РПЛ. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
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Вера в то, что заграница нам поможет в российском футболе незыблема! И мы ещё хотим, чтобы наша сборная играла на ЧМ...
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Вера в то, что заграница нам поможет в российском футболе незыблема! И мы ещё хотим, чтобы наша сборная играла на ЧМ...