Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого из «Оренбурга»

вчера, 18:23

«Локомотив» отказался от трансфера форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет — покупка иностранного форварда.

В нынешнем сезоне 26-летний Сычевой забил 14 голов в 15 матчах за «Оренбург» в РПЛ. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Изидора отреагировал на слухи, что нападающий перейдёт в «Краснодар»
Сегодня, 13:51
В «Локо» отреагировали на слухи о возможной продаже Изидора в «Краснодар»
Сегодня, 10:55
Слухи«Локомотив» предложил 8 футболистов команды другим клубам
Вчера, 20:47
СлухиАгент Сычевого высказался об отказе «Локомотива» от трансфера футболиста
Вчера, 18:50
В «Пари НН» отреагировали на интерес «Спартака» к ангольскому полузащитнику
Вчера, 16:10
Слухи«Трабзонспор» может подписать Дмитрия Баринова
Вчера, 14:22
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:56
Не та в Локо ситуация чтобы капризничать, ФНЛ на горизонте. Чем им плох Сычевой, Холланда ждут?
cska1948
cska1948
вчера в 21:05
"...Приоритет — покупка иностранного форварда."
---------------------
Вера в то, что заграница нам поможет в российском футболе незыблема! И мы ещё хотим, чтобы наша сборная играла на ЧМ...
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
вчера в 18:29
Ну и зря, игрок то хороший
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 