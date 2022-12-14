Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Зелимхан Бакаев не уйдёт из «Зенита» в январе

Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:56
А он ещё кому-то интересен ?
gzt79752wm35
gzt79752wm35 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:00
Согласен, деньги платят а в состав попасть надо очень очень трудиться....
makkie
makkie
вчера в 13:55
Надёжно прилип к лавке.
Зато не скучно с такими же другими бедолагами - Ерохиным, Круговым, Адамовым ))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:47
Пошёл по рукам.
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
Ну если чувствует что может бороться за основу , то давай оставайся и борись
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 