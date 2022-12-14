Зелимхан Бакаев не уйдёт из «Зенита» в январе

Полузащитник Зелимхан Бакаев планирует остаться в «Зените».
По данным источника, футболист не намерен уходить из питерского клуба в аренду в январе в другую команду.
Бакаев намерен бороться за место в основном составе «Зените».
Полузащитник Зелимхан Бакаев планирует остаться в «Зените».
По данным источника, футболист не намерен уходить из питерского клуба в аренду в январе в другую команду.
Бакаев намерен бороться за место в основном составе «Зените».
Зато не скучно с такими же другими бедолагами - Ерохиным, Круговым, Адамовым ))
Зато не скучно с такими же другими бедолагами - Ерохиным, Круговым, Адамовым ))