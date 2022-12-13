Преемник Аршавина становится жертвой агентских игр. Уход в «Локомотив» – ограбление «Крыльев»

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вчера, 22:00

18-летний хавбек – часть масштабных перемен в «Локо».

Последние несколько дней СМИ активно бомбардируют инсайдами о будущем 18-летнего вингера «Крыльев Советов» Сергея Пиняева – юниора, которого по таланту ставят в один ряд с Андреем Аршавиным. Это главный сюжет предстоящего зимнего трансферного окна. Интересно, что на Сергее может начаться масштабное переселение игроков «Крыльев» в «Локомотив».

Бесконечные инсайды и опровержения

Началось все пару дней назад. Сообщалось, что боссы «Локомотива» сделали «Крыльям» предложение о трансфере трех игроков: Максима Глушенкова, Романа Ежова и Сергея Пиняева. Позднее появилась информация, что самарцы ответили отказом.

Атмосфера на трансферном рынке дополнительно нагнеталась слухами, что «Спартак» предложил клубу 5 миллионов евро за главную молодую звезду. Они потом были опровергнуты.

По мере развития ситуации появлялись новые детали – в контракте 18-летнего форварда прописан пункт с отступными в размере 300 миллионов рублей. У Ежова – 120, у Глушенкова – 200. Селекционеры «красно-зеленых», к слову, хотят договориться на меньшую сумму.

Закрытие сделки реальнее, чем кажется

Тут нужно понимать, что происходит с самим «Локомотивом». Из перемен в менеджменте складывается понимание, откуда интерес к воспитаннику «Чертаново».

В октябре стало известно, что председателем совета директоров был назначен Юрий Нагорных. Функционер в прошлом курировал «Чертаново» и способствовал назначению Николая Ларина на пост директора академии. С людьми из академии Нагорных знаком не понаслышке – отсюда инсайд, что специалист пригласит в «Локо» экс-менеджеров академии Дмитрия Поляцкина и Сергея Хабарова.

Знаком он и с ее воспитанниками. По сути, начинается очередное масштабное переселение представителей «Чертаново» в «Локомотив» — так когда-то «Крылья Советов» обзавелись наставником москвичей Игорем Осинькиным, а также россыпью молодых талантов: Ломаевым, Горшковым, Ежовым, Пиняевым, Коваленко и другими.

На продаже игрока может настоять агент

Стоит обговорить еще одну деталь. Помимо того, что «Крылья», по сути, — это филиал «Чертаново» в Премьер-лиге, более чем у половины состава команды один агент – Павел Андреев. Из 14-ти таких футболистов сразу 10 являются воспитанниками академии «Чертаново». Есть и те, что прошли этап карьеры в Самаре и оказались в «Спартаке» (Зиньковский), «Сочи» (Сарвели).

У Андреева среди клиентов очень много выходцев из «Чертаново» – потому он наверняка знаком с Нагорных, Поляцкиным и Хабаровым, которые работали в этой системе. Если происходящее сейчас – это переселение представителей московской академии в «Локомотив», — то у самих «Крыльев» нет никакого оружия для защиты. «Железнодорожники» имеют огромный рычаг давления в виде агента, который представляет права половины игроков самарцев. Сами игроки – воспитанники «Чертаново», поэтому тому же Нагорных хорошо знакомы.

Даже в инсайде о запросе «железнодорожников» на предмет возможного трансфера фигурирует не только Пиняев, но и Ежов с Глушенковым.

Схема похожа на настоящее ограбление. Если «Крылья» не смогут защитить свои интересы, вряд ли останется хоть какой-то шанс остаться в Премьер-лиге.

Пиняев – жертва агентских игр

По крайней мере, может ей стать. «Крылья» в их нынешнем состоянии – отличная среда для развития и дальнейшей продажи молодого таланта. Но агенту подвернулась хорошая возможность устроить своих клиентов в «Локо» и заработать. Если «железнодорожникам» удастся провернуть «переселение», то от наработанных командных связей не останется и следа.

В таком случае наверняка уйдет и сам Сергей. Что его ждет в «Локомотиве»? Развалины, которые после себя оставили немецкие менеджеры. Внятного усиления от «красно-зеленых» ждать не стоит – за последние трансферные компании долги клуба лишь увеличились, а КПД от приобретений нулевой. Новым боссам надо решать финансовые вопросы, а тренерскому штабу выводить коллектив из зоны вылета. Перспективы самих москвичей в ближайшее время непонятны. Не стоит исключать, что на пару-тройку сезонов «Локо» останется в статусе середняка. Не говоря уже о перспективах молодого таланта. И это касается игрока, который ездил на стажировку в МЮ и дебютировав в РПЛ в 16 лет. Сам Аршавин, к слову, сравнивает его с самим собой и Роналду:

Напоминает ли Пиняев меня? Иногда да — с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду.

Наставник «Крыльев» Осинькин вполне допускает, что вингер до сих пор интересен «Юнайтед»:

Может ли ещё Пиняев уехать в «Манчестер Юнайтед»? На сегодняшний день – может. Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу. Сергей вышел на большой уровень, когда у него появилась стабильная игровая практика. То, что в «Манчестере» смотрят за ним, контролируют его прогресс – хорошо. Но надо честно признаться, что нужно проделать ещё много работы, чтобы дойти до уровня такого клуба.