Вратарь «Химок» Лантратов бесплатно перейдёт в «Локомотив»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов может продолжить карьеру в «Локомотиве».
По данным источника, голкипер может разорвать контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Существует вероятность, что главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев не рассчитывает на Лантратова. Вратаря не будет в списке на первый сбор команды в Турции.
Если Лантратов разорвёт контракт с «Химками», скорее всего, он перейдёт в «Локомотив».
Игрок явно не для лавки. В Локо не исключают продать Худякова, что ли?
Игрок явно не для лавки. В Локо не исключают продать Худякова, что ли?
Он сильнее любого из полузащитников и не удаляется так, как Баринов ))
Он сильнее любого из полузащитников и не удаляется так, как Баринов ))