Вратарь «Химок» Лантратов бесплатно перейдёт в «Локомотив»

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вчера, 11:49

Вратарь «Химок» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, голкипер может разорвать контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Существует вероятность, что главный тренер подмосковного клуба не рассчитывает на Лантратова. Вратаря не будет в списке на первый сбор команды в Турции.

Если Лантратов разорвёт контракт с «Химками», скорее всего, он перейдёт в «Локомотив».