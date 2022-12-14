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Вратарь «Химок» Лантратов бесплатно перейдёт в «Локомотив»

вчера, 11:49

Вратарь «Химок» Илья Лантратов может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По данным источника, голкипер может разорвать контракт с «Химками» по обоюдному согласию сторон. Существует вероятность, что главный тренер подмосковного клуба Спартак Гогниев не рассчитывает на Лантратова. Вратаря не будет в списке на первый сбор команды в Турции.

Если Лантратов разорвёт контракт с «Химками», скорее всего, он перейдёт в «Локомотив».

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 17:27
Пи...ц! Кроят и распускают команду вместо усиления! Хозяевааааааа!!! Надо Химки переименовать в " Садыгов в Гогниеве"! Причем по уши!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:11
Походу Химкам кирдык
dok66
dok66
вчера в 15:11
Лантратов - не последний игрок в Химках ,тем более вратарь . Видимо вектор дальнейшей жизни определен .
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 15:06
На понижение
Asper
Asper
вчера в 14:41
Этот Лантратов, честно говоря, вратарь неплохой, но куда не соберётся - везде вопрос - на кой он там нужен. Зенит, теперь Локо...
Игрок явно не для лавки. В Локо не исключают продать Худякова, что ли?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:06
Локомотиву хороший вратарь не помешает.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:56
При всем кошмаре, который творится с Химками, можно хотя бы порадоваться за Лантратова - хотя бы он будет пристроен. Другой вопрос, что в Локомотиве есть Гильерме и Худяков - от кого-то придется избавляться, и то не факт, что Лантратов будет первым номером.
makkie
makkie
вчера в 12:56
Локо тогда и Глушакова в придачу надо брать.
Он сильнее любого из полузащитников и не удаляется так, как Баринов ))
ДСА
ДСА
вчера в 12:42
Денег нет, что бы платить вратарю. Хоть так от него избавиться.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:31
"Бег" часть 3.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:03
Похоже на то что Химки уже определили в пердив...
8grf3j6kn694
8grf3j6kn694
вчера в 11:59
Спартак Гогниев решительно взялся за Химки
memphis
memphis
вчера в 11:56
Цирк продолжается. Прощай Химки...
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