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Эмилиано Мартинес: «Люди уважают Месси больше, чем президента»

вчера, 23:26

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился впечатлениями от игры в команде с Лионелем Месси.

Игра в одной команде с ним, безусловно, сделала меня лучше как футболиста. Когда он попросил меня сделать с ним селфи, для меня это был момент гордости. Теперь эта фотография стоит в рамке у меня дома.

Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Народ остался бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил. Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех.

Лео – хороший парень, действительно хороший. У него нет эго. Все в мире знают его.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:44
Восхваляй другого... В противовес... Кто мешает?...
протон
протон ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 00:30
Месси великий игрок, и я восхищаюсь им, но все эти бесконечные восхваления начинают раздражать.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:47
Уважать больше, чем президента... Свобода и отсутствие страха говорить такое - важнее, чем суть сказанного ..
Elliada
Elliada
вчера в 23:40
В Латинской Америке футбол почти религия. Для них Марадона и Месси боги
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:37
Мартинес нырнул так нырнул, очень глубоко…
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