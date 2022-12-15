Эмилиано Мартинес: «Люди уважают Месси больше, чем президента»

Голкипер сборной Аргентины поделился впечатлениями от игры в команде с .

Игра в одной команде с ним, безусловно, сделала меня лучше как футболиста. Когда он попросил меня сделать с ним селфи, для меня это был момент гордости. Теперь эта фотография стоит в рамке у меня дома.

Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Народ остался бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил. Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех.

Лео – хороший парень, действительно хороший. У него нет эго. Все в мире знают его.