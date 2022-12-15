Мальдини: «„Милан“ недоволен одним лишь скудетто»

Технический директор «Милана» рассказал о задачах клуба:

Матч с «Сассуоло» в последнем туре прошлого сезона Серии А закрыл трехлетний проект, над которым мы работали с 2019 года. Этот проект не предполагал чемпионства – лишь возвращение в борьбу за него.

Конечно, речь идет о «Милане», а потому мы не можем довольствоваться лишь скудетто – нужно быть немного амбициознее.

Мы можем и должны проявить себя в четырех турнирах, в которых участвуем. «Милан» должен быть нацелен на победу.