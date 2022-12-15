Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Мальдини: «„Милан“ недоволен одним лишь скудетто»

вчера, 22:38
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм14.02.2023 в 23:00 Не начался

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о задачах клуба:

Матч с «Сассуоло» в последнем туре прошлого сезона Серии А закрыл трехлетний проект, над которым мы работали с 2019 года. Этот проект не предполагал чемпионства – лишь возвращение в борьбу за него.

Конечно, речь идет о «Милане», а потому мы не можем довольствоваться лишь скудетто – нужно быть немного амбициознее.

Мы можем и должны проявить себя в четырех турнирах, в которых участвуем. «Милан» должен быть нацелен на победу.

Мы знаем, что Лига чемпионов – самая важная цель, но и добиться успеха сложнее всего. Мы идем вперед шаг за шагом. Игра с «Тоттенхэмом» в феврале многое скажет о том, каким может быть наш путь в ЛЧ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жулио Сезар: «Как бразилец, я должен поддерживать Францию»
Сегодня, 00:41
Швайнштайгер: «Тен Хаг принимает непростые решения»
Сегодня, 00:23
Невилл: «Я считаю Месси одним из лучших в истории, но это вопрос вкуса»
Сегодня, 00:21
Крамарич – о сборной Марокко: «Они отдадут свои жизни, чтобы выиграть»
Сегодня, 00:00
Неста о Роналду: «Я в 38 лет играл раз в месяц. Он всё ещё один из лучших»
Вчера, 23:54
Эллиотт: «С самого детства я просто обожаю Месси»
Вчера, 23:52
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 04:45
Чемпионство действительно было неожиданным. Команда все еще не играет по-чемпионски, а состав как у середняка. Тем не менее, за три года рост громадный. В плане прогресса клуб сделал огромный прогресс и это радует.
протон
протон
сегодня в 00:27
Паоло, величайший, если вы хотите в ЛЧ бороться за самые высокие места, не нужно прям откровенно экономить на продлении того же Беннасера или Леао. Чудо, что Тео продлил контракт за копейки, но там скорее всего поспособствовала супруга итальянка и появление первенца. Костяк должен оставаться тот, который есть сейчас. Жиру бесподобен, но неизвестно насколько хватит его запала, а Ибра нужен скорее для ауры.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:59
Всем добрый вечер! Как я и обещал, в январе буду играть в группе без призов. Вероятно с этого аккаунта, только мне нужно как минимум еще 22 ставки, чтобы появился выбор групп. А так, хотелось бы там увидеть не только shlomo и 1984.
Есть же комментирующие лидеры, вот именно о них и речь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:50
Всегда кто-то чем-то бывает недоволен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 