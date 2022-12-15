Томори поделился мнением о своём будущем в сборной Англии

Защитник «Милана» выразил досаду по поводу своего непопадания на чемпионат мира 2022 в составе сборной Англии.

В каком именно улучшении нуждается моя игра? Я знаю, что моя работа – играть в обороне, но также мне бы хотелось больше забивать. Я искренне восхищаюсь многими защитниками в чемпионате Италии, такими, как Ким Мин-Джэ, Милан Шкриньяр, Леонардо Бонуччи и Бремер. Глядя на них, я хочу расти как профессионал.

Невызов в сборную Англии? Да, мне очень жаль, ибо я хотел принять участие на чемпионате мира в Катаре. Понимаю, что должен трудиться более усиленно, чтобы заслужить вызов на чемпионат Европы в 2024 году, поэтому я буду продолжать работать – будущее покажет, что из этого получится.