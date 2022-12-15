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Томори поделился мнением о своём будущем в сборной Англии

вчера, 22:49

Защитник «Милана» Фикайо Томори выразил досаду по поводу своего непопадания на чемпионат мира 2022 в составе сборной Англии.

В каком именно улучшении нуждается моя игра? Я знаю, что моя работа – играть в обороне, но также мне бы хотелось больше забивать. Я искренне восхищаюсь многими защитниками в чемпионате Италии, такими, как Ким Мин-Джэ, Милан Шкриньяр, Леонардо Бонуччи и Бремер. Глядя на них, я хочу расти как профессионал.

Невызов в сборную Англии? Да, мне очень жаль, ибо я хотел принять участие на чемпионате мира в Катаре. Понимаю, что должен трудиться более усиленно, чтобы заслужить вызов на чемпионат Европы в 2024 году, поэтому я буду продолжать работать – будущее покажет, что из этого получится.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 04:49
Странно, что не вызвали. Видимо, какие-то личные терки с тренером. Уж точно не хуже холодильника играет.
протон
протон
сегодня в 00:28
Томори в прошлом сезоне за Милан просто выжигал весь центр поля защиты, вместе с Калулу кстати, возможно если бы играл Томори а не Магзавр, то Англия прошла бы Францию ☝️ ...
Гость
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