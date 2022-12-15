Ван Гал: «Я не критиковал Месси»

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал объяснил свое высказывание о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси перед 1/4 финала чемпионата мира:
Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него.
Но аргентинская пресса неверно все интерпретировала.
Напомним, что Нидерланды уступили Аргентине и вылетели с чемпионата мира в Катаре. Месси отпраздновал победу возле тренерской скамьи ван Гала, приложив ладони к ушам.
Но это же не так! Главная причина конфликта - это поведение голландцев во время игры.
Месси трижды встретили в центре поля силовым приемом. Первый раз так, что лицо разбили (был даже крупный план с кровью на ладонях Месси на МатчТВ на следующий день после матча).
Счет становится 2:1, Аргентина разыгрывает с центра поля. Мяч отдают Месси. Что делает 19-й номер голландцев? Подбегает и бьет его кулаком в солнечное сплетение.
Этого не было, что ли? Как воды в рот набрали - об этих эпизодах сплошной молчок!
А потом уже начались провокации во время серии пенальти. Конечно, Аргентина взбесилась! И наговорила голландцам по полной программе. У нее были на то все основания.
Но это же не так! Главная причина конфликта - это поведение голландцев во время игры.
Месси трижды встретили в центре поля силовым приемом. Первый раз так, что лицо разбили (был даже крупный план с кровью на ладонях Месси на МатчТВ на следующий день после матча).
Счет становится 2:1, Аргентина разыгрывает с центра поля. Мяч отдают Месси. Что делает 19-й номер голландцев? Подбегает и бьет его кулаком в солнечное сплетение.
Этого не было, что ли? Как воды в рот набрали - об этих эпизодах сплошной молчок!
А потом уже начались провокации во время серии пенальти. Конечно, Аргентина взбесилась! И наговорила голландцам по полной программе. У нее были на то все основания.