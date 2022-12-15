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Ван Гал: «Я не критиковал Месси»

вчера, 22:54
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал объяснил свое высказывание о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси перед 1/4 финала чемпионата мира:

Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него.

Но аргентинская пресса неверно все интерпретировала.

Напомним, что Нидерланды уступили Аргентине и вылетели с чемпионата мира в Катаре. Месси отпраздновал победу возле тренерской скамьи ван Гала, приложив ладони к ушам.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:28
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ну3га
ну3га
сегодня в 01:28
У Ван Гала нет оправданий. В Аргентине говорили: Голландия сыграла вничью и опустила руки, думая о пенальти. Аргентина была на грани нокаута, это их проблема. Как бы арбитр ни был в пользу Аргентины, голландцы хотели пенальти и получили пенальти. Это чистая логика.
протон
протон
сегодня в 00:34
Вскрываются свести причину перепалки после матча к другим словам, которые звучали ранее.
Но это же не так! Главная причина конфликта - это поведение голландцев во время игры.
Месси трижды встретили в центре поля силовым приемом. Первый раз так, что лицо разбили (был даже крупный план с кровью на ладонях Месси на МатчТВ на следующий день после матча).
Счет становится 2:1, Аргентина разыгрывает с центра поля. Мяч отдают Месси. Что делает 19-й номер голландцев? Подбегает и бьет его кулаком в солнечное сплетение.

Этого не было, что ли? Как воды в рот набрали - об этих эпизодах сплошной молчок!
А потом уже начались провокации во время серии пенальти. Конечно, Аргентина взбесилась! И наговорила голландцам по полной программе. У нее были на то все основания.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:30
Моська обиделся всё равно 😭
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:17
Гал прав,но Месси поверил слухам и во время игры стал перед ним как ищак с большими ушами.
Месси лучший,ошибаются все.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
Ван Гал : - это всё трудности перевода.
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