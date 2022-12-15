Ван Гал: «Я не критиковал Месси»

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вчера, 22:54

Экс-тренер сборной Нидерландов объяснил свое высказывание о нападающем сборной Аргентины перед 1/4 финала чемпионата мира:

Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него. Но аргентинская пресса неверно все интерпретировала.

Напомним, что Нидерланды уступили Аргентине и вылетели с чемпионата мира в Катаре. Месси отпраздновал победу возле тренерской скамьи ван Гала, приложив ладони к ушам.