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Гвардиол: «Смогу рассказывать детям, что оборонялся против Месси 90 минут»

вчера, 23:14
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился своими впечатлениями от игры против Лионеля Месси в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что хорватская команда проиграла со счетом 0:3.

В какой-то степени это был приятный опыт, хотя я уже играл против него на клубном уровне в прошлом сезоне. Конечно, игра за клуб отличается от игры за национальную команду. Теперь я смогу рассказывать детям, что оборонялся против Месси 90 минут. Надеюсь, мы возьмем реванш у Аргентины в следующий раз.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:18
сильно преувеличил, сильно !
Месси в таком режиме не атакует !
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:24
Любой защитник мечтает о том, чтоб над кроватью сына висела фотография, где отец завязывает Лионелю шнурки!
Гость
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