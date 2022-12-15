Гвардиол: «Смогу рассказывать детям, что оборонялся против Месси 90 минут»

Защитник сборной Хорватии поделился своими впечатлениями от игры против в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что хорватская команда проиграла со счетом 0:3.

В какой-то степени это был приятный опыт, хотя я уже играл против него на клубном уровне в прошлом сезоне. Конечно, игра за клуб отличается от игры за национальную команду. Теперь я смогу рассказывать детям, что оборонялся против Месси 90 минут. Надеюсь, мы возьмем реванш у Аргентины в следующий раз.