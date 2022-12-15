Линекер сравнил нынешнюю сборную Аргентины с командой 1986 года

Бывший футболист сборной Англии сравнил нынешнюю версию национальной команды Аргентины с коллективом 1986 года.

Эта сборная Аргентины, как мне кажется, очень похожа на ту, которая победила на мундиале в 1986 году. Они очень агрессивны, у них хватает качественных футболистов, пусть и не самых мастеровитых, на каждой позиции.

Но у них есть замечательный центральный нападающий. В 1986 году это был Хорхе Вальдано, а теперь – Хулиан Альварес. А потом они отдают пас гению – сначала Марадоне, а теперь и Месси. Похожий стиль, но поможет ли это?