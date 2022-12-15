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Линекер сравнил нынешнюю сборную Аргентины с командой 1986 года

вчера, 22:43

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер сравнил нынешнюю версию национальной команды Аргентины с коллективом 1986 года.

Эта сборная Аргентины, как мне кажется, очень похожа на ту, которая победила на мундиале в 1986 году. Они очень агрессивны, у них хватает качественных футболистов, пусть и не самых мастеровитых, на каждой позиции.

Но у них есть замечательный центральный нападающий. В 1986 году это был Хорхе Вальдано, а теперь – Хулиан Альварес. А потом они отдают пас гению – сначала Марадоне, а теперь и Месси. Похожий стиль, но поможет ли это?

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:37
По правде говоря даже та сборная Аргентины 2014 года имела шансы обыграть в финале немцев, но не воспользовалась своими шансами. Эта сборная гораздо сильней, агрессивней, тактически более грамотная. Если уж смогли обыграть бразильцев на Маракане, то с французами в Катаре вообще вопросов не должно возникнуть.
Elliada
Elliada
вчера в 22:52
Сравнивать вообще не нужно. Я вообще думаю, что если Месси не сравнивали с Марадоной с 17-лет, он бы большего достиг. Уже точно был бы чемпионом мира. А то на него почти 20 лет давят сравнением. Стал бы Марадона чемпионом, если его постоянно с кем-то сравнивали? Вопрос
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