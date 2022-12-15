Неста о Роналду: «Я в 38 лет играл раз в месяц. Он всё ещё один из лучших»

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии поддержал форварда :

Я все еще считаю его одним из лучших игроков. Сейчас по отношению к нему слишком много нетерпимости. Я думаю, что критика заслуженная, но некоторые так озлоблены, что это похоже на зависть.

Я испытываю по отношению к Роналду безграничное уважение, несмотря на, давайте откровенно, слабый чемпионат мира. Но ему 38 лет. Когда мне было 38, я проводил один матч в месяц, потому что уже не выдерживал, так что давайте проявим больше уважения.