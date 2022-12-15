Валенсия: «Южная Америка не выигрывала ЧМ 20 лет. Это тревожит»

Экс-хавбек сборной Эквадора и «Манчестер Юнайтед» оценил положение Южной Америки в футболе:

Южноамериканские сборные не выигрывали чемпионат мира 20 лет. И это должно вызывать тревогу.

Я не знаю, почему так сложилось. Может, мы не привыкли закрываться на базе на 30 дней. Может, нам больше хочется быть дома с семьями. Не знаю, но это явно проблема для нас. Европа добилась значительного превосходства над нами и со спортивной, и с административной точек зрения.

Если Аргентина не выиграет в Катаре, нам, вероятно, придется ждать еще 20 лет. А Европа получит лишь еще большее преимущество. Но разрыв не должен быть таким огромным.