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Валенсия: «Южная Америка не выигрывала ЧМ 20 лет. Это тревожит»

вчера, 23:46
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Экс-хавбек сборной Эквадора и «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио​ Валенсия оценил положение Южной Америки в футболе:

Южноамериканские сборные не выигрывали чемпионат мира 20 лет. И это должно вызывать тревогу.

Я не знаю, почему так сложилось. Может, мы не привыкли закрываться на базе на 30 дней. Может, нам больше хочется быть дома с семьями. Не знаю, но это явно проблема для нас. Европа добилась значительного превосходства над нами и со спортивной, и с административной точек зрения.

Если Аргентина не выиграет в Катаре, нам, вероятно, придется ждать еще 20 лет. А Европа получит лишь еще большее преимущество. Но разрыв не должен быть таким огромным.

Конечно, Бразилия, Аргентина, Уругвай, даже Эквадор могут выиграть ЧМ в ближайшем будущем. Но это будет тяжело, поскольку южноамериканские футболисты слишком рано уезжают в Европу. Даже 20 лет нам может не хватить.

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