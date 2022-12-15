Эллиотт: «С самого детства я просто обожаю Месси»

Футболист «Ливерпуля» высоко отозвался о нападающем сборной Аргентины .

С самого детства я просто обожаю Месси. На данный момент он для меня лучший футболист. То, что он делал долгие годы, и то, что он сделал на текущем мировом первенстве, – величайшее достижение в мире. А тот факт, что у него это получается в таком возрасте, еще раз доказывает, что он – величайший на все времена.

Видеть его на чемпионате мира – привилегия. Люди по всему миру счастливы и благословлены возможностью видеть игру такого футболиста на столь высоком уровне. В каждом матче он проявляет себя по максимуму, всегда создает волшебство.