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Эллиотт: «С самого детства я просто обожаю Месси»

вчера, 23:52

Футболист «Ливерпуля» Харви Эллиотт высоко отозвался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

С самого детства я просто обожаю Месси. На данный момент он для меня лучший футболист. То, что он делал долгие годы, и то, что он сделал на текущем мировом первенстве, – величайшее достижение в мире. А тот факт, что у него это получается в таком возрасте, еще раз доказывает, что он – величайший на все времена.

Видеть его на чемпионате мира – привилегия. Люди по всему миру счастливы и благословлены возможностью видеть игру такого футболиста на столь высоком уровне. В каждом матче он проявляет себя по максимуму, всегда создает волшебство.

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