Петржела: «Российский футбол никому не нужен, он никого не интересует»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола.
Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше. Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян.
Видно же...как минимум одного старого чеха российский футбол всё же интересует коль он говорит о нём 24 часа в сутки 30 дней в месяц....
Видно же...как минимум одного старого чеха российский футбол всё же интересует коль он говорит о нём 24 часа в сутки 30 дней в месяц....
Гыгыгы
Гыгыгы
Чемпионат и так стал кабинетным. Еще сейчас в Азию войдут, вот там будет шорох, когда от какого-нибудь Пахтакора отлетать. Причем не в АЛЧ, а на Кубок без права выхода в АЛЧ)
Чемпионат и так стал кабинетным. Еще сейчас в Азию войдут, вот там будет шорох, когда от какого-нибудь Пахтакора отлетать. Причем не в АЛЧ, а на Кубок без права выхода в АЛЧ)
а теперь уже никому не нужен ???)))
а теперь уже никому не нужен ???)))