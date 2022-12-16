Петржела: «Российский футбол никому не нужен, он никого не интересует»

Экс-главный тренер «Зенита» оценил перспективы российского футбола.

Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше. Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян.