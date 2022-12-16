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Петржела: «Российский футбол никому не нужен, он никого не интересует»

вчера, 19:24

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола.

Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше. Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:24, ред.
Чех прав, но все видят только меркантильный интерес. Так проще.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:58
За Карпатами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:53
Врёт...
Видно же...как минимум одного старого чеха российский футбол всё же интересует коль он говорит о нём 24 часа в сутки 30 дней в месяц....
ABir
ABir
сегодня в 06:28
В принципе чешский футбол кроме Чехов тоже никому не нужен и не интересен. Всеобщий интерес представляют чемпионаты Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Остальные чемпионаты почти всем до лампы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:43
Готов с вами согласиться, но только в том случае, если вы уточните, за какими горами: Гималаями, Тянь - Шанем, Пиренеями или за Средне - русской возвышенностью...
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:03
Я тоже об этом, только очень коротко.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:23
Он всё честно и правильно сказал.Чем футбол играть с соседями лучше воевать с ними и убивать их,это лозунг их
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:01
Предложи этому пану работу с зарплатой как у Абаскаля или Семака в России прибежит на полусогнутых, расшаркиваясь и держа приспущенные портки со словами : - Чего изволите господа?
Гыгыгы
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:48
Было время. Петржела лестно отзывался о российском футболе, возможно, надеясь, что пригласят. Но как только ввели санкции, он показал свое нутро и отношение к России. Какое отношение имеет высказывание Петржелы, что в Чехии ругают россиян, к футболу? Одно лицемерие от человека.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:46
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:36
"Как говорит наш шеф, Михал Иваныч: "Если человек идиот, то это на долго".©
Boricku
Boricku
вчера в 19:56
Кокоринча востребован
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:45
Что то мне подсказывает, что чешский футбол , интересует еще меньше..
cska1948
cska1948
вчера в 19:45
До 1945 года и советский футбол никому не был нужен. А с мая 1945 года его полюбила вся Европа. Так что не за горами время, когда Европа полюбит и российский футбол...
pendulum47
pendulum47
вчера в 19:45, ред.
Это очевидно и так всем.
Чемпионат и так стал кабинетным. Еще сейчас в Азию войдут, вот там будет шорох, когда от какого-нибудь Пахтакора отлетать. Причем не в АЛЧ, а на Кубок без права выхода в АЛЧ)
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:42
Кто виноват?.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 19:41
Уж как нам плевать-то на чешский футбол.
pomor45
pomor45
вчера в 19:39
Пан понял, что в России ему ловить нечего и сразу занял позицию лисы перед недоступным ей виноградом, мол, "зелен — ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:37
КоzEl чешский неблагодарные.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:34
а нам по****Й на Чехию........вопрос закрыт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27, ред.
Ты же не знал как облизать, в какой позе подвернуть,
а теперь уже никому не нужен ???)))
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