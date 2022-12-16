Усман Дембеле: «Месси и Иньеста заставили меня полюбить „Барсу“»

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился своим мнением о бывшем партнере по клубу Лионеле Месси.
Я провел с ним четыре прекрасных года в «Барселоне». Он исключительный игрок. Я всегда это говорил, Лионель и Андрес Иньеста были теми игроками, которые заставили меня полюбить «Барсу». Я очень рад, что он был моим товарищем по команде.
Мы сделаем все, чтобы он как можно меньше владел мячом в финальном матче, потому что он очень опасен. Все французы хотят выиграть чемпионат мира. Учитывая историю карьеры Месси, было бы неплохо, если бы он выиграл чемпионат мира, но мы тоже хотим его выиграть.
Как же все опасаются Лео!
Вот, отношение соперников ценнее.
Великий футболист, и всю карьеру мы видели.
Не знаю, выиграет ли Аргентина, но чемпионат мира останется в памяти многих как чемпионат Месси.
Он был не хуже Диего на этом турнире.
Месси великий игрок всех времён! Будет шикарный матч! С одной стороны Месси может стать чемпионом мира и отбросить окончательно все споры о лучшем, а с другой французы могут стать третьей командой мира выигравшей два ЧМ подряд! Именно эти две команды из тридцати двух я и выделял перед ЧМ, удивительно...
Как же все опасаются Лео!
Вот, отношение соперников ценнее.
Великий футболист, и всю карьеру мы видели.
Не знаю, выиграет ли Аргентина, но чемпионат мира останется в памяти многих как чемпионат Месси.
Он был не хуже Диего на этом турнире.
Месси великий игрок всех времён! Будет шикарный матч! С одной стороны Месси может стать чемпионом мира и отбросить окончательно все споры о лучшем, а с другой французы могут стать третьей командой мира выигравшей два ЧМ подряд! Именно эти две команды из тридцати двух я и выделял перед ЧМ, удивительно...