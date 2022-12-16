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Усман Дембеле: «Месси и Иньеста заставили меня полюбить „Барсу“»

вчера, 18:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился своим мнением о бывшем партнере по клубу Лионеле Месси.

Я провел с ним четыре прекрасных года в «Барселоне». Он исключительный игрок. Я всегда это говорил, Лионель и Андрес Иньеста были теми игроками, которые заставили меня полюбить «Барсу». Я очень рад, что он был моим товарищем по команде.

Мы сделаем все, чтобы он как можно меньше владел мячом в финальном матче, потому что он очень опасен. Все французы хотят выиграть чемпионат мира. Учитывая историю карьеры Месси, было бы неплохо, если бы он выиграл чемпионат мира, но мы тоже хотим его выиграть.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
Все же Месси величина большая.
Как же все опасаются Лео!
Вот, отношение соперников ценнее.
Великий футболист, и всю карьеру мы видели.
Не знаю, выиграет ли Аргентина, но чемпионат мира останется в памяти многих как чемпионат Месси.
Он был не хуже Диего на этом турнире.

Месси великий игрок всех времён! Будет шикарный матч! С одной стороны Месси может стать чемпионом мира и отбросить окончательно все споры о лучшем, а с другой французы могут стать третьей командой мира выигравшей два ЧМ подряд! Именно эти две команды из тридцати двух я и выделял перед ЧМ, удивительно...
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:17
о как запел то дембелёк 😂
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:08
А Хави что в стороне стоял?... или до такой степени был незаметен?
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:56
Тебя заставило играть в Барселоне -бабло,и бальше ничего ,не пудри мозги людям.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:49
Ждём с Финал Чемпионата мира по футболу..
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:46
Преданность выше любви... Но преданности без любви не бывает...
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