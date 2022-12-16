Усман Дембеле: «Месси и Иньеста заставили меня полюбить „Барсу“»

Нападающий сборной Франции поделился своим мнением о бывшем партнере по клубу .

Я провел с ним четыре прекрасных года в «Барселоне». Он исключительный игрок. Я всегда это говорил, Лионель и Андрес Иньеста были теми игроками, которые заставили меня полюбить «Барсу». Я очень рад, что он был моим товарищем по команде.

Мы сделаем все, чтобы он как можно меньше владел мячом в финальном матче, потому что он очень опасен. Все французы хотят выиграть чемпионат мира. Учитывая историю карьеры Месси, было бы неплохо, если бы он выиграл чемпионат мира, но мы тоже хотим его выиграть.