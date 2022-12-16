Тренер сборной Хорватии оценил стиль игры команды Испании

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о стиле игры сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.
Мне кажется, что тики-така – это уже часть истории. Испания сделала 900 передач и уступила Марокко. Франция играет в контратакующий футбол.
Компактная, надежная оборона, быстрые футболисты и резкие контратаки – вот как будет развиваться футбол в будущем.
На данный момент таких игроков нет, поэтому реализовать тики-таку и невозможно.
На данный момент таких игроков нет, поэтому реализовать тики-таку и невозможно.