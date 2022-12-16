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Тренер сборной Хорватии оценил стиль игры команды Испании

вчера, 19:23

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о стиле игры сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

Мне кажется, что тики-така – это уже часть истории. Испания сделала 900 передач и уступила Марокко. Франция играет в контратакующий футбол.

Компактная, надежная оборона, быстрые футболисты и резкие контратаки – вот как будет развиваться футбол в будущем.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:08
Тики-Така - история, исключительно по причине отсутствия (на данный момент) исполнителей того класса, который был как раз при нашем знакомстве с этим стилем. Хави- про которого неоднократно говорили тренеры и Пеп, что у человека в голове, как будто компьютер и он считывал ситуацию, еще до того как принял мяч. Иньеста-чистое искусство, игрок высочайшего уровня, иллюзионистом не зря его называют. Бускетс в пиковой форме один из величайших опорников в истории, управление темпом игры и обзор поля это было нечто уникальное.

На данный момент таких игроков нет, поэтому реализовать тики-таку и невозможно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:20
Тики таки побеждали супер гранды -Месси,Интеста,Хави,Алвес,Пуйоль итд,но таких уже нет,поэтому эта уже история.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 21:09
Да, тики-така – это уже часть истории.
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