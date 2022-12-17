Широков оценил шансы «Локомотива» выйти из кризиса

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сегодня, 09:15

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России прокомментировал шансы «Локомотива» выйти из кризиса после возобновления Российской Премьер-Лиги:

Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться. Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит, думают, что они помогут.

После 17 туров «Локомотив» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Это лишь на один балл больше, чем у подмосковных «Химок», которые находятся в зоне вылета — на 15-й позиции.

Перед зимним перерывом «железнодорожников» возглавил .