Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Широков оценил шансы «Локомотива» выйти из кризиса

сегодня, 09:15

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал шансы «Локомотива» выйти из кризиса после возобновления Российской Премьер-Лиги:

Есть ли у «Локомотива» шансы выйти из кризиса? Шансы всегда есть. Осталось ими воспользоваться. Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит, думают, что они помогут.

После 17 туров «Локомотив» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Это лишь на один балл больше, чем у подмосковных «Химок», которые находятся в зоне вылета — на 15-й позиции.

Перед зимним перерывом «железнодорожников» возглавил Михаил Галактионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ребров: «Cегодня будет приличная рубка за бронзу!»
Сегодня, 14:14
Мостовой предположил, кто выиграет бронзу ЧМ
Сегодня, 12:58
Газзаев поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ
Сегодня, 12:51
Агент Селюк: «Роналду съест свою бутсу, если Месси выиграет чемпионат мира»
Сегодня, 11:10
Канчельскис: «Перехода россиян из РПЛ в АПЛ не будет в ближайшие 15-20 лет»
Сегодня, 10:53
Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадёт в стартовый состав и заиграет»
Сегодня, 10:49
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:52
Я конечно извиняюсь, а в каком месте Широков ОЦЕНИЛ шансы?
Даже близко ничего похожего в его словах не звучало.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:29
Исправили ставки на матч Ист Бенгал - Мумбаи Сити.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 