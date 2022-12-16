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Орещук: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ»

вчера, 18:58
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 18:00 Не начался

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого будет поддерживать в финале ЧМ-2022.

Я буду болеть за сборную Франции, она фаворит финала. Месси объявил, что это будет его последняя игра на международном уровне. Хочется, чтобы французы выиграли, но в то же время хочется, чтобы Месси завоевал трофей. Не Аргентина, а конкретно Месси. Его можно будет поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Сердце будет разрываться.

Напомним, что финальный поединок на ЧМ-2022 состоится 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Предложи Господь гному выбрать между титулом чемпиона мира и прибавлением в росте, тот без колебаний попросил бы сантиметров так с десяток роста, как минимум.
Elliada
Elliada
вчера в 19:10
Все хотят
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:04
У каждого свои симпатии, и у каждого свой фаворит этого матча... посмотрим... осталось ждать не долго
Гость
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