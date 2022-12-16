Орещук: «Хочется, чтобы Месси выиграл ЧМ»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» рассказал, кого будет поддерживать в финале ЧМ -2022.

Я буду болеть за сборную Франции, она фаворит финала. Месси объявил, что это будет его последняя игра на международном уровне. Хочется, чтобы французы выиграли, но в то же время хочется, чтобы Месси завоевал трофей. Не Аргентина, а конкретно Месси. Его можно будет поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Сердце будет разрываться.