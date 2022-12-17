Орлов: «Аллегри Роналду не помогал. В Аргентине все работают на Месси»

Комментатор прокомментировал ситуацию с португальским нападающим , который находится без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед».

Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Аллегри ему там не помогал. Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды. В Аргентине это поняли — там все работают на Месси. Его талант позволяет всё это дело органично воссоединить.

Роналду в «Ювентусе» забивал, да. Но командной игры не было вместе с ним. «Ювентус» ведь ничего не выиграл при нём. Он пришёл в «Манчестер Юнайтед», а там ещё хуже. Игра не выстроена. А имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности именно лидеров.