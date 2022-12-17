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Орлов: «Аллегри Роналду не помогал. В Аргентине все работают на Месси»

сегодня, 08:58

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с португальским нападающим Криштиану Роналду, который находится без клуба после скандального ухода из «Манчестер Юнайтед».

Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя инородным телом. Аллегри ему там не помогал. Такие футболисты требуют к себе особого отношения всей команды. В Аргентине это поняли — там все работают на Месси. Его талант позволяет всё это дело органично воссоединить.

Роналду в «Ювентусе» забивал, да. Но командной игры не было вместе с ним. «Ювентус» ведь ничего не выиграл при нём. Он пришёл в «Манчестер Юнайтед», а там ещё хуже. Игра не выстроена. А имея таких футболистов, как Роналду, нужно выстраивать игру, учитывая возможности именно лидеров.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:30
По мнению орлуши, Аллегри и всему составу Ювы нужно было прогнуться под портка и выстраивать игру относительно настроения этого зажравшегося и капризного нарцисса?
Сп62
Сп62
сегодня в 11:10
Можно привести много примеров, когда игра футболиста зависит от мозгов тренера. Например, игра Комлеченко.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:54
Запомни Гена!На меську работает не только Аргентина ,но и ФИФА во главе с Инфантино!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 09:51
Мозг никогда не помогал Орлову, при его высказываниях.
minamata
minamata
сегодня в 09:43
Роналду уже в «Ювентусе» чувствовал себя не так как хотел.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:13
Геннадий Сергеевич - знает о чём говорит..
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