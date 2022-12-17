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Булыкин: «Едвай точно не станет потерей для „Локомотива“»

сегодня, 08:38

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил вероятный уход защитника Тина Едвая из «Локо»:

Едвай точно не станет потерей. Камано мог бы принести пользу, как и Изидор. Но здесь нужно разговаривать с тренером и доказывать все на поле. Однако, видимо, у них нет такого желания, и они решили поехать куда-то поиграть.

Распродажа «Локомотива»? Просто начинается время переходов. Все ищут себе хорошие места. Учитывая, что с Едваем в обороне «Локомотив» много пропустил, то серьезной потерей это не будет. Вот атакующая группа — вполне может быть.

Камано неплохо себя проявлял, но есть русские ребята, которые способны себя проявить. Я бы дал больше шансов молодым российским ребятам.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:46
Едвай едва ли приносит пользу, шобы его содержать...
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