Булыкин: «Едвай точно не станет потерей для „Локомотива“»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России оценил вероятный уход защитника из «Локо»:

Едвай точно не станет потерей. Камано мог бы принести пользу, как и Изидор. Но здесь нужно разговаривать с тренером и доказывать все на поле. Однако, видимо, у них нет такого желания, и они решили поехать куда-то поиграть.

Распродажа «Локомотива»? Просто начинается время переходов. Все ищут себе хорошие места. Учитывая, что с Едваем в обороне «Локомотив» много пропустил, то серьезной потерей это не будет. Вот атакующая группа — вполне может быть.

Камано неплохо себя проявлял, но есть русские ребята, которые способны себя проявить. Я бы дал больше шансов молодым российским ребятам.