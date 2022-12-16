Гаврилов – о Дзюбе: «Ему стоить заняться тренерской карьерой»

Бывший игрок «Спартака» поделился своим мнением о шансах снова заиграть в Российской Премьер-Лиге.

В футболе все возможно, но я не думаю, что сейчас он сможет играть в РПЛ . Потянет ли он уровень любой команды? Сложно сказать, он уже не молод, возраст все-таки. Если он хочет остаться в футболе, то, наверное, ему стоит заняться тренерской карьерой, искать себя тут. Здесь шансов будет побольше. Он может вернуться и в «Спартак», но потянет ли он уровень, будет ли так хорош, как раньше?