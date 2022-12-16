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Гаврилов – о Дзюбе: «Ему стоить заняться тренерской карьерой»

вчера, 19:20

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением о шансах Артема Дзюбы снова заиграть в Российской Премьер-Лиге.

В футболе все возможно, но я не думаю, что сейчас он сможет играть в РПЛ. Потянет ли он уровень любой команды? Сложно сказать, он уже не молод, возраст все-таки. Если он хочет остаться в футболе, то, наверное, ему стоит заняться тренерской карьерой, искать себя тут. Здесь шансов будет побольше. Он может вернуться и в «Спартак», но потянет ли он уровень, будет ли так хорош, как раньше?

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Все комментарии
протон
протон ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 23:41
Ну, я бы сказал, чему Рукаку научит).
Futurista
Futurista
вчера в 20:43, ред.
Баллада про Гаврилу...
"Гаврила Дзюбе дал совету
Быть тренером сказал Артёмке он"...
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:55
В цирк его возьмут только униформистом, так что, если ещё и смешить будет, то тоже имеет шанс в лучшие пробиться.
pomor45
pomor45
вчера в 19:47
Дзюба выше тренеришки не потянет.
pomor45
pomor45
вчера в 19:46
Какое-то у Гаврилова уничижающее представление о тренерской работе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:26
Лучше наверно в цирк. Стоит ему будет выйти на арену, все начнут ржать. Успех обеспечен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:23
Команда " ДЗЮБПУЛ " !!!)
Главный тренер Артемий Дзюбашка .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:21
И чему он научит? Как отдыхать после тренировок?
Гость
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