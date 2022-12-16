Гаврилов – о Дзюбе: «Ему стоить заняться тренерской карьерой»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился своим мнением о шансах Артема Дзюбы снова заиграть в Российской Премьер-Лиге.
В футболе все возможно, но я не думаю, что сейчас он сможет играть в РПЛ. Потянет ли он уровень любой команды? Сложно сказать, он уже не молод, возраст все-таки. Если он хочет остаться в футболе, то, наверное, ему стоит заняться тренерской карьерой, искать себя тут. Здесь шансов будет побольше. Он может вернуться и в «Спартак», но потянет ли он уровень, будет ли так хорош, как раньше?
"Гаврила Дзюбе дал совету
Быть тренером сказал Артёмке он"...
"Гаврила Дзюбе дал совету
Быть тренером сказал Артёмке он"...
Главный тренер Артемий Дзюбашка .
Главный тренер Артемий Дзюбашка .