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Моуриньо пытается понять, следует ли ему уходить в сборную Португалии

сегодня, 11:47

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо находится в процессе принятия решения по поводу того, следует ли ему переходить на аналогичный пост в сборной Португалии, либо продолжить работу в итальянском клубе в надежде завоевать новые трофеи.

Наставник не ответил отказом Федерации футбола Португалии (FPF), однако он пытается понять, стоит ли ему прекращать клубную карьеру, которая длится 22 года. Моуриньо хочет оценить потенциал сборной Португалии, а также не знает, будет ли ему удобно работать в цикле национальной команды. Моуриньо сообщит FPF о своем решении не ранее февраля, когда португальская команда начнет играть в отборе к чемпионату Европы 2024 года. Португалии в соперники по группе достались Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Словакия. Это соответствует уровню борьбы, который Моуриньо ожидает.

Действующее соглашение специалиста с «Ромой» рассчитано до лета 2024 года.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:03
Пусть попробует. Как клубный тренер он уже сдулся, может в сборной получится.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 13:45
В последнее время он только и делает, что пытается понять, видно по игре его клубов... А раньше понимал...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:29
Моуриньо пытается понять следует ли ему уходить в сборную Португалии, а мы пытаемся понять Моуриньо.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 13:28
Самому трудно принять решение. Вот прочтет наши комментарии и примет решение.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:00
Кроме титула в 16 и вспомнить нечего.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:53
Сантуш не поставил игру, у сантуша сильный конкурент, плюс слишком доверял много времени рону. Вот и отставка. Задача тренера победы сборной, а не удовлетворение рона и его фанов
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:35
Сантуш посадил его на лавку и лишился работы, хотя достиг успеха со сборной
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 12:27
А какой уровень борьбы соответствует для Моуринью, если в группе Люксембург, Лихтенштейн и другие слабые команды. В моем представлении особенный любит вызовы а не подарки.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:26
Этого персонажа можно не вызвать в сборную, тк он играет и ведет себя хуже конкурентов.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:15
Ну если ждать позора то да "!
Elliada
Elliada
сегодня в 12:10
Думаю, откажется от контракта со сборной Португалии из-за одного персонажа, который мешает команде развиваться и не хочет уходить.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:08
Время терпит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:07, ред.
Моуриньо пытается понять ?!

Я вот тоже пытаюсь понять, почему он ещё думает ...
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