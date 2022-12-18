Моуриньо пытается понять, следует ли ему уходить в сборную Португалии

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сегодня, 11:47

Главный тренер «Ромы» находится в процессе принятия решения по поводу того, следует ли ему переходить на аналогичный пост в сборной Португалии, либо продолжить работу в итальянском клубе в надежде завоевать новые трофеи.

Наставник не ответил отказом Федерации футбола Португалии (FPF), однако он пытается понять, стоит ли ему прекращать клубную карьеру, которая длится 22 года. Моуриньо хочет оценить потенциал сборной Португалии, а также не знает, будет ли ему удобно работать в цикле национальной команды. Моуриньо сообщит FPF о своем решении не ранее февраля, когда португальская команда начнет играть в отборе к чемпионату Европы 2024 года. Португалии в соперники по группе достались Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Словакия. Это соответствует уровню борьбы, который Моуриньо ожидает.

Действующее соглашение специалиста с «Ромой» рассчитано до лета 2024 года.