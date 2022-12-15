Бразилия готова ждать Анчелотти до июня

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.
По информации источника, Бразильская конфедерация футбола ради назначения 63-летнего специалиста готова ждать до июня.
Итальянцу еще не направляли официальных предложений, но в скором времени CBF усилит интенсивность переговоров, чтобы сформулировать конкретное предложение для Анчелотти. CBF готова ждать назначения до июня. Формальное предложение направят, только если итальянец проявит интерес к этой работе.
Если Карло согласится возглавить сборную Бразилии с июня 2023 года, то исполняющим обязанности главного тренера команды будет кто-то из системы бразильских сборных. Возможно, им станет Рамон Менезес, который сейчас руководит сборной Бразилии U20.
Если же Анчелотти откажется от работы со сборной Бразилии, то тренером команды, скорее всего, станет бразильский специалист. На этот случай обсуждается кандидатура Фернандо Диниса, который сейчас работает с «Флуминенсе». Его высоко оценивают и игроки, и руководство Бразильской конфедерации футбола.
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет остаться в «Реале» до истечения контракта и, возможно, продлить его.
Почему бы пентакампеонам не попробовать назначить главным тренером сборной, молодого специалиста который тренерует Палмейрас, португальца Абеля Феррейру! Он добился большого успеха в Бразилии, став и чемпионом Бразилии, и обладателем кубка, и победителем штата и даже кубком Либертадореса при чем два раза подряд!!! Молодой, амбициозный и очень перспективный тренер
Почему бы пентакампеонам не попробовать назначить главным тренером сборной, молодого специалиста который тренерует Палмейрас, португальца Абеля Феррейру! Он добился большого успеха в Бразилии, став и чемпионом Бразилии, и обладателем кубка, и победителем штата и даже кубком Либертадореса при чем два раза подряд!!! Молодой, амбициозный и очень перспективный тренер