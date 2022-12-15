Бразилия готова ждать Анчелотти до июня

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вчера, 19:34

Главный тренер мадридского «Реала» еще может стать тренером сборной Бразилии.

По информации источника, Бразильская конфедерация футбола ради назначения 63-летнего специалиста готова ждать до июня.

Итальянцу еще не направляли официальных предложений, но в скором времени CBF усилит интенсивность переговоров, чтобы сформулировать конкретное предложение для Анчелотти. CBF готова ждать назначения до июня. Формальное предложение направят, только если итальянец проявит интерес к этой работе.

Если Карло согласится возглавить сборную Бразилии с июня 2023 года, то исполняющим обязанности главного тренера команды будет кто-то из системы бразильских сборных. Возможно, им станет , который сейчас руководит сборной Бразилии U20.

Если же Анчелотти откажется от работы со сборной Бразилии, то тренером команды, скорее всего, станет бразильский специалист. На этот случай обсуждается кандидатура , который сейчас работает с «Флуминенсе». Его высоко оценивают и игроки, и руководство Бразильской конфедерации футбола.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет остаться в «Реале» до истечения контракта и, возможно, продлить его.