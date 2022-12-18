Саутгейт принял решение касаемо своего будущего в сборной Англии

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сегодня, 08:21

решил остаться на посту главного тренера сборной Англии.

По данным источника, 52-летний специалист принял решение остаться, но ещё не уведомил об этом Футбольную ассоциацию Англии.

Тренер сборной Англии вернулся домой в прошлое воскресенье и поговорил с друзьями и семьей о своём будущем. До чемпионата мира он уже принял решение уйти из сборной, несмотря на результат, из-за большого количества негатива. Но в итоге передумал, ещё раз всё обдумав.

Саутгейт возглавляет национальную команду с 2016 года.