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Президент Франции утешал Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира

вчера, 22:29
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог сдержать эмоции после поражения в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле, чтобы поддержать лидера сборной. Кроме того, подбодрить Мбаппе подошёл и вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес.

Президент Франции утешал Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира

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Все комментарии
Flamen
Flamen
сегодня в 08:46
Президент здорового человека.
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 01:44
Уже брал чемпионат мира и сыграл там важную роль. Стал лучшим бомбардиром. Че унывать. Он ещё до 2030 года в сборной как минимум, а это 4 турнира . Уверен ещё поднимет кубок
протон
протон
вчера в 23:56
Ты тащил до конца! Уважуха!
С таким поколением французов у них ещё всё впереди, Мбаппе всего 23 года, ещё один титул свой со сборной возьмёт!
прохожий.
прохожий.
вчера в 23:11
Макрон может только утешить как гомик)
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:58
Не будь Бенземы и его токсичности вообще в раздевалке Франции на этом ЧМ. То уехали бы со вторым подряд золотом
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 22:46
Я рад за Макарон !
Futurista
Futurista
вчера в 22:31
Три петуха на лужайке...
Гость
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