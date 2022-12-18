Президент Франции утешал Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не смог сдержать эмоции после поражения в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле, чтобы поддержать лидера сборной. Кроме того, подбодрить Мбаппе подошёл и вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес.
С таким поколением французов у них ещё всё впереди, Мбаппе всего 23 года, ещё один титул свой со сборной возьмёт!
С таким поколением французов у них ещё всё впереди, Мбаппе всего 23 года, ещё один титул свой со сборной возьмёт!