Президент Франции утешал Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира

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вчера, 22:29

Нападающий сборной Франции не смог сдержать эмоции после поражения в финале чемпионата мира против сборной Аргентины.

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле, чтобы поддержать лидера сборной. Кроме того, подбодрить Мбаппе подошёл и вратарь Аргентины .