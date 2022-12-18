Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2022

Месси не сдержал эмоции после победы Аргентины на чемпионате мира

вчера, 21:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слёзы после победы над сборной Франции по пенальти в финале чемпионата мира.

Лео заплакал, обняв полузащитника Леандро Паредеса.

Месси не сдержал эмоции после победы Аргентины на чемпионате мира

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент Франции утешал Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира
Вчера, 22:29 Фото
Мама Месси заплакала после победы Лео на чемпионате мира
Вчера, 22:12 Фото
Мбаппе забил 2 гола за 2 минуты и сравнял счёт в финале чемпионата мира
Вчера, 19:47
Жиру был в ярости после замены в 1-м тайме матча с Аргентиной
Вчера, 19:44 Фото
Месси вывел Аргентину вперёд в финале чемпионата мира, реализовав пенальти
Вчера, 18:26 Фото
Бензема отклонил приглашение президента Франции посетить финал ЧМ
17 декабря
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 04:37
Так будут говорить кто?
Я тебе точно скажу, что так будут говорить только фанаты гея-нарцисса!
Месси для аргентинцев был и так в одном ряду с Марадоной, а выиграв ЧМ просто сделал то, для чего был предназначен.
П поводу выигрыша ещё одного ЧМ, то он ничего не изменит Марадона и Месси это всё для агров и попробуй им что-нибудь сказать против, будешь первым врагом нации
Кстати Марадона так же как и Месси один раз золотой и по одному разу серебренные на ЧМ. Только последовательность у них разная.
Марадонна сначала стал чемпионом, а потом не защитил титул, а Месси сначала познав горечь поражения в финале, потом его выиграл.
Elliada
Elliada ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 21:53
По выигранным трофеям за сборную Месси уже превзошел Марадону. Именно за сборную. Если прибавить клубные трофеи, Марадона далеко позади
Boricku
Boricku
вчера в 21:51
Бразилия была межгалактическая, но пропижонили, а Арги играли не феерично, но главное финал вынесли радужников.
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:51
Все так и останется, теперь будут говорить, что от только приблизился к Марадонне, а чтобы превзойти надо подтвердить победу на следующем ЧМ, ну так дальше пр списку.
112910415
112910415
вчера в 21:47
блестяще и закономерно !
протон
протон
вчера в 21:43
было бы дьявольски несправедливо, если бы Игрок такого масштаба, играющий за топ сборную так и не стал бы чемпионам мира.
Сегодня суждено было пройти финальную миссию этому легендарному игроку, думаю истинные фанаты футбола дождались этого момента!

Несмотря на то, что я предпочитаю Роналду, как лучшего игрока в истории, я всегда относился к обеим, как к богам футбола.

Все матчи без замен, 35 лет, просевшая физуха в отличие от того же Модрича, пиковый Лео был ничем не хуже нынешнего Мбаппе
Закономерный и заслуженный результат. Лучший финал и даже лучший футбольный матч в истории!
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:42
Всё куплено на авито.
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:40
Хоть бы постыдился,хотя меська давно привык покупать трофеи ,посмотрим как Аргентина будет играть на кубке Южной Америки !
протон
протон
вчера в 21:37
Величайший Месси лучший игрок мира всех времён!.
Elliada
Elliada
вчера в 21:35
Всего полтора года назад его критиковали за отсутствие трофеев со сборной. Сильно критиковали. И вот спустя полтора года - 3 ВЫИГРАННЫХ ТИТУЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 