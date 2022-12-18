Месси не сдержал эмоции после победы Аргентины на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слёзы после победы над сборной Франции по пенальти в финале чемпионата мира.
Лео заплакал, обняв полузащитника Леандро Паредеса.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слёзы после победы над сборной Франции по пенальти в финале чемпионата мира.
Лео заплакал, обняв полузащитника Леандро Паредеса.
Сегодня суждено было пройти финальную миссию этому легендарному игроку, думаю истинные фанаты футбола дождались этого момента!
Несмотря на то, что я предпочитаю Роналду, как лучшего игрока в истории, я всегда относился к обеим, как к богам футбола.
Все матчи без замен, 35 лет, просевшая физуха в отличие от того же Модрича, пиковый Лео был ничем не хуже нынешнего Мбаппе
Закономерный и заслуженный результат. Лучший финал и даже лучший футбольный матч в истории!
Сегодня суждено было пройти финальную миссию этому легендарному игроку, думаю истинные фанаты футбола дождались этого момента!
Несмотря на то, что я предпочитаю Роналду, как лучшего игрока в истории, я всегда относился к обеим, как к богам футбола.
Все матчи без замен, 35 лет, просевшая физуха в отличие от того же Модрича, пиковый Лео был ничем не хуже нынешнего Мбаппе
Закономерный и заслуженный результат. Лучший финал и даже лучший футбольный матч в истории!