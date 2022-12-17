Бензема отклонил приглашение президента Франции посетить финал ЧМ

Нападающий «Реала» Карим Бензема не посетит финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон отправил форварду предложение посетить финальную встречу ЧМ, однако получил отказ.
Нападающий «Реала» Карим Бензема не посетит финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон отправил форварду предложение посетить финальную встречу ЧМ, однако получил отказ.
Макрон хочет похайпиться на всем, что движется, и отщипнуть свой кусочек славы от всего, что происходит. Уже сейчас тошнит от его слащавых речей, если вдруг Франция выиграет...
Макрон хочет похайпиться на всем, что движется, и отщипнуть свой кусочек славы от всего, что происходит. Уже сейчас тошнит от его слащавых речей, если вдруг Франция выиграет...