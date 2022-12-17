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Бензема отклонил приглашение президента Франции посетить финал ЧМ

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протон
протон
сегодня в 00:17
Так что, слухи о том, что Бензема - токсик и без него атмосфера в сборной улучшилась, не такие уж и слухи? Добавьте к этому вброс в стиле "мне всё равно" перед финалом и картина станет более понятной. В конце концов, если бы не его травма, в основе играл бы он, а не великолепный Жиру, а там - кто знает, дошла бы Франция вообще до финала или нет.
Макрон хочет похайпиться на всем, что движется, и отщипнуть свой кусочек славы от всего, что происходит. Уже сейчас тошнит от его слащавых речей, если вдруг Франция выиграет...
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:13
А что там напоминать, если они из группы не смогли выйти?
Dauletbek
Dauletbek ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 00:10
А там демократия. Можно отказать и не бояться, что за это последует наказание или тюрьма....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:59
а про футбол напомнить можешь? То-то же, я про футбол
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:29
Немцы вели себя красиво, закрывая рты?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:27, ред.
Смотрю в этой новости в основном любители азартных игр и угадаек. Позволю себк пару слов как далёкий от всяких лотерей человек. Карим, конечно обиделся на Дешама, который его отправил домой. Но и тренера понять можно. В команде сложилась атмосфера, которую он не захотел ломать. Кто прав, покажет финал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Gor Ter-Aristacessian (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:00
Это хорошо что не участвуете,я теперь у вас буду враг,но я скажу то ,что многие хотят сказать но не осмеливаются,вы не какой не Вуду,вам просто пару раз повезло,и Мания нам открыла глаза, я 5, а вы 150й споймаемся в группе игра без призов, я уже там !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:50
Это его дело. Попробовал бы ВВП отказать)))
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 22:31
Гораздо интереснее себя ведёт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:29
Бензема не красиво себя ведёт, как и игроки Марокко, как и игроки Аргентины, ну почему это зло поставили во главу угла на ЧМ, верните бразильцев итальянцев и немцев
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:25
Вот. Что и требовалось доказать. Один из старожил Соккера, который на сайте уже более десяти лет, ничего и не слышал о группе без призов, при том что группа эта существует уже более года.
Это не в твой огород камень, это так, на заметку некоторым товарищам, которые искренне не понимают почему так мало народа записывается.
Ответ прост - большинство людей просто не в курсе самого факта существования данной опции мироздания. Во как загнул, хехе.

А так, если надумаешь, присоединяйся. Будем рады.
Я в октябре попробовал. Мну понравилось. Гораздо интереснее, чем обычный КП.
Равные возможности, мало народу и никаких материальных благ. Чисто коммунизм, в общем. Всё как ты любишь.
Гость
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