Овечкин: «Очень рад победе Месси на ЧМ. Он осуществил свою мечту»

Российский хоккеист , выступающий за клуб Национальной Хоккейной Лиги ( НХЛ ) «Вашингтон Кэпиталз», высказался о победе на чемпионате мира в Катаре.

Спортсмены знакомы. Три года назад Овечкин и Месси сделали совместную фотографию.

Я был очень взволнован. Конечно, все знают, что он мой любимый игрок, я счастлив увидеть, как он, наконец, осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира. Для него это очень важно, я очень рад за него.