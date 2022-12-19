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Овечкин: «Очень рад победе Месси на ЧМ. Он осуществил свою мечту»

вчера, 21:35
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Спортсмены знакомы. Три года назад Овечкин и Месси сделали совместную фотографию.

Я был очень взволнован. Конечно, все знают, что он мой любимый игрок, я счастлив увидеть, как он, наконец, осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира. Для него это очень важно, я очень рад за него.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:34
Этот Месси был самым целеустремленным за всю свою карьеру. Самым злым.
Вы же тоже не узнали в нем того самого тихоню-игровика, который молча вставал с поля после фолов и шел дальше играть в футбол ради удовольствия? Который терялся и растворялся, когда всё шло совсем не по плану?

И знаете, есть высшая справедливость в том, что он стал чемпионом мира именно сейчас и именно так. Что мяч не юркнул в угол против немцев, например.

Что даже сегодня он не положил элегантно в девятку обводящим, как делал это десятки раз, что ворвал свой мяч с мясом в ворота, несмотря на невозможные попытки защитника вынести мяч из-за ленты.

Месси стал лидером не только в игре. Он вел за собой команду в сложнейшие моменты.
Как с Мексикой. Как сегодня. Как Марадона.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:06
Месси скоро Гретцки по голам догонит... Пока ты будешь Роналду догонять... А-ха-ха-ха..
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:20
Давай не подведи друга!.... нужно еще забить Саня!
Zak11
Zak11
вчера в 22:04
Теперь дело за Ови
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Теперь дело за тобой - побей рекорд Грецки!
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