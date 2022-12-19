Овечкин: «Очень рад победе Месси на ЧМ. Он осуществил свою мечту»

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.
Спортсмены знакомы. Три года назад Овечкин и Месси сделали совместную фотографию.
Я был очень взволнован. Конечно, все знают, что он мой любимый игрок, я счастлив увидеть, как он, наконец, осуществил свою мечту и выиграл чемпионат мира. Для него это очень важно, я очень рад за него.
Вы же тоже не узнали в нем того самого тихоню-игровика, который молча вставал с поля после фолов и шел дальше играть в футбол ради удовольствия? Который терялся и растворялся, когда всё шло совсем не по плану?
И знаете, есть высшая справедливость в том, что он стал чемпионом мира именно сейчас и именно так. Что мяч не юркнул в угол против немцев, например.
Что даже сегодня он не положил элегантно в девятку обводящим, как делал это десятки раз, что ворвал свой мяч с мясом в ворота, несмотря на невозможные попытки защитника вынести мяч из-за ленты.
Месси стал лидером не только в игре. Он вел за собой команду в сложнейшие моменты.
Как с Мексикой. Как сегодня. Как Марадона.
Вы же тоже не узнали в нем того самого тихоню-игровика, который молча вставал с поля после фолов и шел дальше играть в футбол ради удовольствия? Который терялся и растворялся, когда всё шло совсем не по плану?
И знаете, есть высшая справедливость в том, что он стал чемпионом мира именно сейчас и именно так. Что мяч не юркнул в угол против немцев, например.
Что даже сегодня он не положил элегантно в девятку обводящим, как делал это десятки раз, что ворвал свой мяч с мясом в ворота, несмотря на невозможные попытки защитника вынести мяч из-за ленты.
Месси стал лидером не только в игре. Он вел за собой команду в сложнейшие моменты.
Как с Мексикой. Как сегодня. Как Марадона.