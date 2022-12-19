Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Агент Барбоза: «Никто не выигрывает в одиночку, но это была победа Месси»

вчера, 16:48

Португальский агент Паулу Барбоза сравнил нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Точка была поставлена еще раньше. Даже статистически давно было ясно, что Месси был впереди. Вчера мы в очередной раз увидели, как один игрок сумел изменить ход событий. Он действительно решал игру. Он с первого матча чемпионата мира показал себя как лидер, который возглавляет команду. Никто не выигрывает в одиночку, но это была победа Месси. Он блестяще провел весь турнир! В каждую игру Лео внес решающий вклад.

Напомним, что португальская команда во главе с Роналду выбыла с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Аргентина, в свою очередь, выиграла финальный поединок у команды Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Мартинеса: «Мало кто может позволить себе приобрести Эмилиано»
Сегодня, 01:00
Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ
Вчера, 23:39
Александр Лукашенко: «Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину»
Вчера, 23:18
Овечкин: «Очень рад победе Месси на ЧМ. Он осуществил свою мечту»
Вчера, 21:35
Главный тренер «Ариса»: «Будущее Кокорина будет обсуждаться ближе к весне»
Вчера, 20:47
Руни: «Мбаппе нужно перейти в „Реал“ или МЮ»
Вчера, 20:04
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 20:04
Разве Месси в 35 лет играет под дулом автомата? А раз нет, то и не стоит делать акцент на его возрасте. Но чего бы он стоил, если бы в матче с голландцами Мартинес не отразил ДВА пенальти. Да и вчера тоже героями были Ди Мария и Мартинес, но героем по привычке делают Месси.
cska1948
cska1948 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 19:56
Что-то это имя не помогло аргентинцам в предыдущих четырёх чемпионатах выиграть ЧМ. Что, Месси был хуже? Вряд ли. Значит была хуже ВСЯ команда на столько, что и гений Месси не в силах был что-либо изменить. А на этом чемпионате Месси повезло с командой и она команда, а не он команду, сделала его чемпионом. Но все считают своим долгом петь дифирамбы не команде, а Месси, а это НЕ справедливо.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:55
Футбол это командная игра и выиграл конечно не Месси.... но имея такого игрока в команде, это уже половина успеха!
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 17:24
В финальном матче Месси провел на поле 143 минуты игрового времени (90 + 8 +9) и (30 +2 + 4) и еще время при пробитии 11 - метровых. И это в 35 с лишним лет!!! Гризман младше Месси, но его заменили уже на 71 минуте. Возможно, что причина замены - травма. Но и Месси доставалось изрядно от французов. Без Месси, как ЛИЧНОСТИ, Аргентине не светило ЧЕМПИОНСТВО. Но лучшим в этой игре я назвал бы Анхеля Ди Мария. Гол Анхеля и пенальти на нем в первом тайме ввели в ступор французскую сборную. И если бы не замена Анхеля на 64 минуте, возможно, и не было бы всплеска активности французов в последнюю треть второго тайма. Все решилось бы в основное время. А французам очень не хватало Бензема....
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:14
Да ..
shur
shur
вчера в 17:05
Никто не выигрывает в одиночку, но это была победа Мессяева!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:59
И в этой победе ,у него большой вклад.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 