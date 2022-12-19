Агент Барбоза: «Никто не выигрывает в одиночку, но это была победа Месси»

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вчера, 16:48

Португальский агент Паулу Барбоза сравнил нападающих и .

Точка была поставлена еще раньше. Даже статистически давно было ясно, что Месси был впереди. Вчера мы в очередной раз увидели, как один игрок сумел изменить ход событий. Он действительно решал игру. Он с первого матча чемпионата мира показал себя как лидер, который возглавляет команду. Никто не выигрывает в одиночку, но это была победа Месси. Он блестяще провел весь турнир! В каждую игру Лео внес решающий вклад.

Напомним, что португальская команда во главе с Роналду выбыла с ЧМ -2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Аргентина, в свою очередь, выиграла финальный поединок у команды Франции (3:3, 4:2 по пенальти).