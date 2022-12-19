Руни: «Мбаппе нужно перейти в „Реал“ или МЮ»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» считает, что следует покинуть ПСЖ и попытаться подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» или «Реалом».

Я думаю, ему нужно покинуть этот клуб и перейти в АПЛ . ПСЖ — большой клуб, но думаю, в Лиге 1 он уже всего добился. Если он хочет достичь уровня Месси и Роналду, ему нужно присоединиться к «Манчестер Юнайтед» или «Реалу».