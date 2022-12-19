Руни: «Мбаппе нужно перейти в „Реал“ или МЮ»

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что Килиану Мбаппе следует покинуть ПСЖ и попытаться подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» или «Реалом».
Я думаю, ему нужно покинуть этот клуб и перейти в АПЛ. ПСЖ — большой клуб, но думаю, в Лиге 1 он уже всего добился. Если он хочет достичь уровня Месси и Роналду, ему нужно присоединиться к «Манчестер Юнайтед» или «Реалу».
Испания - не думаю что после всего Реал М захочет иметь с ним дело, Барса - погрязла в долгах, не осилит.
Италия - Мбаппе нужно было родиться в 70х годах прошлого века чтоб оказаться в одном из топов серии А
Германия - только Баварии по карману, но с нападением у них там все норм.
Англия - МС там уже есть викинг, Ньюкасл хоть и есть финансовые возможности но..., Арсенал не потянет, остаются Ливерпуль Челси и МЮ.
Так что не удивлюсь если он окажется в одном из этих3 клубов.
Испания - не думаю что после всего Реал М захочет иметь с ним дело, Барса - погрязла в долгах, не осилит.
Италия - Мбаппе нужно было родиться в 70х годах прошлого века чтоб оказаться в одном из топов серии А
Германия - только Баварии по карману, но с нападением у них там все норм.
Англия - МС там уже есть викинг, Ньюкасл хоть и есть финансовые возможности но..., Арсенал не потянет, остаются Ливерпуль Челси и МЮ.
Так что не удивлюсь если он окажется в одном из этих3 клубов.