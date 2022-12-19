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Руни: «Мбаппе нужно перейти в „Реал“ или МЮ»

вчера, 20:04

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что Килиану Мбаппе следует покинуть ПСЖ и попытаться подписать контракт с «Манчестер Юнайтед» или «Реалом».

Я думаю, ему нужно покинуть этот клуб и перейти в АПЛ. ПСЖ — большой клуб, но думаю, в Лиге 1 он уже всего добился. Если он хочет достичь уровня Месси и Роналду, ему нужно присоединиться к «Манчестер Юнайтед» или «Реалу».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:36
Ну а если поразмыслить с финансовой точки зрения, кто претендент на Мбаппе в топ 5 лиг Европы (кроме фермерской лиги)
Испания - не думаю что после всего Реал М захочет иметь с ним дело, Барса - погрязла в долгах, не осилит.
Италия - Мбаппе нужно было родиться в 70х годах прошлого века чтоб оказаться в одном из топов серии А
Германия - только Баварии по карману, но с нападением у них там все норм.
Англия - МС там уже есть викинг, Ньюкасл хоть и есть финансовые возможности но..., Арсенал не потянет, остаются Ливерпуль Челси и МЮ.
Так что не удивлюсь если он окажется в одном из этих3 клубов.
ABir
ABir
вчера в 22:27
Мбапе будет здорова смотреться в форме Реала
shur
shur
вчера в 22:24
...конечно Реал! Кросс , Модрич, Бензема это те люди , которые
плавно передадут эстафету будущему команды!!! Добро пожаловать!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:59
Главное не связываться с Эверебе, Айтекиным, Орсато, чтобы стать великим. Пусть сам куёт свой путь как Роналду
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 21:57
Лучше в Барсу, Ливерпуль, но не МЮ! Через год ты будешь середничком уровня ЛЕ. Самый адекватный вариант был Реал Мадрид! Время покажет кто больше потерял, РМ или Мбаппе
Darwin Nunez
Darwin Nunez
вчера в 21:04
не стоит забывать про ливерпуль, все таки недавно его связывали с этим клубом, а себя он может выкупить и уйти, как хавертц в челси.Кстати мама Мбаппе ярый фанат Ливерпуля.
g8fd78aqsmds
g8fd78aqsmds
вчера в 20:56
Согласен, что нужно уходить из ПСЖ. Согласен, что Реал неплохой вариант, но с МЮ связываться не стоит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:55
И отдать ПСЖ Месси?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:47
Перес хотел подписать его, предлагал ПСЖ точно не помню, какую сумму, 180 млн что ли. ПСЖ отказался. Потом хотел подписать бесплатно...и тут черепашка Ниндзя "тянувший резину" отказался от Реала. Сомневаюсь, что после этого Перес побежит его покупать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:17
Негр любит бабки и больше чем псж дормовых денег не заплатят не в Реале и не в МЮ.
Elliada
Elliada
вчера в 20:08
Нужно было раньше думать, а не на деньги вестись. Вряд ли какой-нибудь готов заплатить за Мбаппе 300 млн, не считая зарплату. А через 2 года Мбаппе может уже быть не таким, какой сегодня
shlomo
shlomo
вчера в 20:08
Ну по поводу МЮ нужно думать и думать, а вот Реал он уже "кидал" не далее как летом....
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