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Сын Марадоны – о победе Аргентины на ЧМ: «Отец празднует на небесах»

вчера, 16:10
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сын Диего Марадоны обратился к нападающему сборной Аргентины и новоиспеченному чемпиону мира Лионелю Месси на странице в социальных сетях.

Счастлив за тебя, Лео! Никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:05
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:40
Представил, что Марадона был с Аргентиной рядом, когда Мартинес отразил ногой мяч на последней мин второго овер-тайма и, когда приподнял приз вратарю у паха сделав жест французским болельщикам, со слов Мартинеса).
Вы обнимитесь вместе и с отцом, и с Месси..
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:34
Очень жаль, что Марадона не дожил до триумфа Месси с Аргентиной, и долгожданным кубком ЧМ в руках. Это было бы, действительно, величайшим эмоциональным моментом для Диего....а если еще представить, что ему бы еще доверили вручать кубок. Это был бы космос !!!

Ну а так что, Дух Марадоны все это время было на поле....все эти три титула Аргентина брала с его помощью....он был в каждом игроке Аргентинцев... Через десятилетия когда наука научится распознать в цифровых записях присутствие духа то найдёте там Марадону....точнее его дух...
cqrtdgx554at
cqrtdgx554at
вчера в 16:32
Счастье пришло очень очень многим любителям футбола
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:16
Да если был бы жив Диего - он был бы сейчас счастлив!
Гость
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