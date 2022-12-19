Сын Марадоны – о победе Аргентины на ЧМ: «Отец празднует на небесах»

Сын Диего Марадоны обратился к нападающему сборной Аргентины и новоиспеченному чемпиону мира Лионелю Месси на странице в социальных сетях.
Счастлив за тебя, Лео! Никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять.
Ну а так что, Дух Марадоны все это время было на поле....все эти три титула Аргентина брала с его помощью....он был в каждом игроке Аргентинцев... Через десятилетия когда наука научится распознать в цифровых записях присутствие духа то найдёте там Марадону....точнее его дух...
Ну а так что, Дух Марадоны все это время было на поле....все эти три титула Аргентина брала с его помощью....он был в каждом игроке Аргентинцев... Через десятилетия когда наука научится распознать в цифровых записях присутствие духа то найдёте там Марадону....точнее его дух...
Вы обнимитесь вместе и с отцом, и с Месси..
Вы обнимитесь вместе и с отцом, и с Месси..