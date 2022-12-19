Сын Марадоны – о победе Аргентины на ЧМ: «Отец празднует на небесах»

Сын обратился к нападающему сборной Аргентины и новоиспеченному чемпиону мира на странице в социальных сетях.

Счастлив за тебя, Лео! Никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять.