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Шалимов: «Наступает эра Мбаппе и Холанда»

сегодня, 08:41

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился своим мнением о смене поколений в мировом футболе.

Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси к Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные.

Посмотрите, как много отдавал передач Месси — как он делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе — это скорость, игра за счет мощи. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанда. Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет.

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Все комментарии
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
сегодня в 12:12
Хорошо, что он хоть с лошадью Килиана сравнил, а не с орангутаном)
Elliada
Elliada
сегодня в 09:21
Что за бред? Эра Мбаппе и Холанна наступит тогда, когда они выиграют ЛЧ или Евро. Национальные титулы не показатель. МС и ПСЖ до Холанна и Мбаппе постоянно выигрывали чемпионат и кубок.

Без значимых трофеев они просто хорошие и результативные футболисты. Если Холанн сделал шаг вперед, перейдя в топ клуб, то Мбаппе стоит на месте, оставшись в ПСЖ.

Согласен только, что эра балласта прошла. А Месси, выиграв ЧМ, доказал, что ему еще рано уступать трон. У Мбаппе была возможность подвинуть Месси, но он не смог.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:56
Очень интересно назвал Шалимов типаж новых звезд - лошадиный. Тут можно с ним согласиться. Действительно, стиль игры Мбаппе и Холоанда основан на мощи и скорости. И если у Мбаппе присутствует помимо этого способность к дриблингу, то Холанд в этом плане несколько прямолинеен. Хочется надеяться, что среди игроков такого стиля будут себя проявлять и другие, играющие несколько в другой футбол, более техничный и зрелищный. Хотелось бы, что бы такие игроки, как Кварацхелия, выходили на первый план. В любом случае, Месси и Роналду, которые долгое время были символами, определяющими футбольную моду, уходят. Уходят, даже если и продолжат играть какое-то время, а им на смену приходят новые футбольные "идолы".
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:54
Все повторяют одно и тоже.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:44
Посмотрим чья эра наступит , в итоге.
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