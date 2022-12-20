Шалимов: «Наступает эра Мбаппе и Холанда»

Экс-наставник «Краснодара» поделился своим мнением о смене поколений в мировом футболе.

Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси к Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные.

Посмотрите, как много отдавал передач Месси — как он делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе — это скорость, игра за счет мощи. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанда. Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет.