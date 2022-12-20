Шалимов: «Наступает эра Мбаппе и Холанда»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился своим мнением о смене поколений в мировом футболе.
Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси к Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные.
Посмотрите, как много отдавал передач Месси — как он делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе — это скорость, игра за счет мощи. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанда. Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет.
Без значимых трофеев они просто хорошие и результативные футболисты. Если Холанн сделал шаг вперед, перейдя в топ клуб, то Мбаппе стоит на месте, оставшись в ПСЖ.
Согласен только, что эра балласта прошла. А Месси, выиграв ЧМ, доказал, что ему еще рано уступать трон. У Мбаппе была возможность подвинуть Месси, но он не смог.
Без значимых трофеев они просто хорошие и результативные футболисты. Если Холанн сделал шаг вперед, перейдя в топ клуб, то Мбаппе стоит на месте, оставшись в ПСЖ.
Согласен только, что эра балласта прошла. А Месси, выиграв ЧМ, доказал, что ему еще рано уступать трон. У Мбаппе была возможность подвинуть Месси, но он не смог.