Осинькин: «Не хотим отпускать Пиняева и Глушенкова. Надеюсь на чудо»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал возможный переход полузащитников команды и в «Локомотив».

Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их — ни руководство клуба, ни губернатор, — тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать.

Есть информация, что уже всё согласовано? Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев».