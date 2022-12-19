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Осинькин: «Не хотим отпускать Пиняева и Глушенкова. Надеюсь на чудо»

вчера, 19:54

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитников команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их — ни руководство клуба, ни губернатор, — тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать.

Есть информация, что уже всё согласовано? Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:54
При капитализме всё решают только деньги. Святого здесь ничего не бывает.
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:14
Как же это печально читать, неужели нет управы.... На деньги?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:01
Деньги все решат
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:52
Это что уже третья волна торговли по самарски ?
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
На чудо? На отставку, что ли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
Локо ослабляет одного из конкурентов...
monah-10
monah-10 ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 20:11
Так это и есть нож к горлу, только спортивным сленгом, никто и ничего не может сделать если активирован пункт о сумме выкупа. Если конечно сам игрок захочет переходить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
Нынче деньги 💰 решают , а жаль Осинькина и КС , они как база для поставки хороших игроков в другие клубы. Своеобразный Red Bull .
Djebrael
Djebrael
вчера в 20:00
Такое ощущение, что Вам нож к горлу ставят.... или деньги глаза застилают... пусть доигрывают сезон в Самаре
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