Владимир Путин: «Смотрел финал с того момента, когда счёт был уже 2:2»

Президент Российской Федерации высказался о финале ЧМ -2022.

Я смотрел вторую половину, с того момента, когда счёт был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту Аргентины, поздравить его. Я знаю, что Аргентина — это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе и ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу.