Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Владимир Путин: «Смотрел финал с того момента, когда счёт был уже 2:2»

вчера, 21:50
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о финале ЧМ-2022.

Я смотрел вторую половину, с того момента, когда счёт был уже 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту Аргентины, поздравить его. Я знаю, что Аргентина — это футбольная страна, там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе и ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вилков: «Первый пенальти был легковесный, но Марциняк отработал достойно»
Вчера, 23:29
Билялетдинов: «Финал ЧМ-2022 — не лучший. 70 минут вообще футбола не было»
Вчера, 23:24
Нигматуллин: «Весь Майами был в аргентинских флагах после финала ЧМ»
Вчера, 21:44
Осинькин: «Не хотим отпускать Пиняева и Глушенкова. Надеюсь на чудо»
Вчера, 19:54
Орлов: «Паредес — футбольный бандит! Судья должен был его выгнать с поля»
Вчера, 19:10
Червиченко: «Эра Месси заканчивается, дальше будет эра Мбаппе»
Вчера, 18:42
Сортировать
Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:19
включил, искал наших, не получилось
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов
сегодня в 00:12
в бункере смотрел?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:20
)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:47
Ему тот футбол сейчас надо,это же не дзюдо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:36
А вот Макрон нашёл время!
minamata
minamata
вчера в 22:21
Путин: "Смотрел весь матч - финал ЧМ, а там сборной России не было.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:09
Да ему вообще по ... !)))
Futurista
Futurista
вчера в 21:59
Путин после матча: Что это за клоун возле Мбаппе?
Песков: Да это тот мужик из Франции который вам полгода дозвониться не может...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:56
Путин: Криштиану очень не хватало в финале, но и Мбаппе хорош
Futurista
Futurista
вчера в 21:53, ред.
Начал смотреть после слов Пескова: Смотрите, Владимир Владимирович, какой цирк начался...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 