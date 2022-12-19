Вилков: «Первый пенальти был легковесный, но Марциняк отработал достойно»

Бывший арбитр РПЛ работу судейской бригады во главе с в финале ЧМ -2022 между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Марциняк отработал очень уверенно и достойно. Несмотря на то, что первый пенальти был легковесный. Но, тем не менее, он назначил и был последователен в обеих ситуациях, отработал без вмешательства VAR очень достойно.

То, что игроки выбежали на поле во время третьего гола Аргентины – это эмоции, радость, которую трудно контролировать. Раскидываться карточками – ну какой в этом смысл? Я не вижу в этом криминала. Если быть педантом, то можно было раздать там всем карточки. Я считаю, что в матче всё было по уму.