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Вилков: «Первый пенальти был легковесный, но Марциняк отработал достойно»

вчера, 23:29
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков работу судейской бригады во главе с Шимоном Марциняком в финале ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Марциняк отработал очень уверенно и достойно. Несмотря на то, что первый пенальти был легковесный. Но, тем не менее, он назначил и был последователен в обеих ситуациях, отработал без вмешательства VAR очень достойно.

То, что игроки выбежали на поле во время третьего гола Аргентины – это эмоции, радость, которую трудно контролировать. Раскидываться карточками – ну какой в этом смысл? Я не вижу в этом криминала. Если быть педантом, то можно было раздать там всем карточки. Я считаю, что в матче всё было по уму.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:43
Ваще лучший арбитр на мудиале.
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Оценка вполне нормальная, справился
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:37
Там в каждом матче легковесные дарили. Но Аргентина всё равно заслужила
Гость
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