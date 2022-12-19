Орлов: «Паредес — футбольный бандит! Судья должен был его выгнать с поля»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за манеру игры.
Бывший игрок «Зенита» вчера стал чемпионом мира вместе с командой.
Паредес — футбольный бандит! Вы не видели, как он бил ногами вчера? Как это можно ему простить? «Зенит» тоже из-за этого мучался. Что он себе позволяет? Подумаешь, умеет он бить хорошо и пас давать. В футболе существуют правила фэйр-плей. А Паредес их главный нарушитель. Он же просто убийца.
Какое отношение Паредес имеет к победе на ЧМ-2022? Ну забил он пенальти, ну и что? Победу делали другие игроки, а не он. Ему повезло, что он в этом составе. Моё мнение о том, что Паредес убийца, он же сам и подтвердил в финальном матче. Судья должен был его выгнать с поля.
Ну и главное. Если бы этот приём был действительно опасным для француза, арбитр незамедлительно бы удалил Паредеса с поля. Установка арбитрам на пресечение грубой игры на этом ЧМ была дана ФИФА. Возмущение комментатора - выстрел в пустоту.
Ну и главное. Если бы этот приём был действительно опасным для француза, арбитр незамедлительно бы удалил Паредеса с поля. Установка арбитрам на пресечение грубой игры на этом ЧМ была дана ФИФА. Возмущение комментатора - выстрел в пустоту.