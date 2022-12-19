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Орлов: «Паредес — футбольный бандит! Судья должен был его выгнать с поля»

вчера, 19:10
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса за манеру игры.

Бывший игрок «Зенита» вчера стал чемпионом мира вместе с командой.

Паредес — футбольный бандит! Вы не видели, как он бил ногами вчера? Как это можно ему простить? «Зенит» тоже из-за этого мучался. Что он себе позволяет? Подумаешь, умеет он бить хорошо и пас давать. В футболе существуют правила фэйр-плей. А Паредес их главный нарушитель. Он же просто убийца.

Какое отношение Паредес имеет к победе на ЧМ-2022? Ну забил он пенальти, ну и что? Победу делали другие игроки, а не он. Ему повезло, что он в этом составе. Моё мнение о том, что Паредес убийца, он же сам и подтвердил в финальном матче. Судья должен был его выгнать с поля.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:41
Орлов ) так кто там тренер? Скалони, точно такой же Паредес в своё время, кто у него помощник? Самуель, рекордсмен по красным карточкам, разумеется собрал под себя дикарей таких же, объединил кое-какой идеей, поэтому и победили, тут как раз всё понятно
galem72
galem72
вчера в 22:25
Если б этот аргентин сидел до сих пор в зените, то номенклатурный орлуха точно бы молился в сети на него ещё с центра поля.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 22:18
Передес самый неприятный футболист на поле. Сам грубый игрок. Постоянно провоцирует но при прикосновении к нему падает. Симулянт. Трус и грубиян в одном лице.
Сп62
Сп62
вчера в 21:58
Пока был в Зените - был героем. Ушёл - стал бандитом.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 21:18
Паредес не просто номер отбывал в Зените. На нём не плохо заработал Зенит.
makkie
makkie
вчера в 21:13
Стоило Паредасу уйти из Зенита, как он услышал о себе много нового от Орлова.
Хотя раньше Орлов чуть ли не молился на симулянта )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:13
Неравнодушен он к нему, что ли ? Послушать г-на Орлова - так значит любой команде к финальному свистку можно спокойно не досчитаться 2-3 игроков. К тому же, подобная манера игры является одним из методов запугивания противника.
Ну и главное. Если бы этот приём был действительно опасным для француза, арбитр незамедлительно бы удалил Паредеса с поля. Установка арбитрам на пресечение грубой игры на этом ЧМ была дана ФИФА. Возмущение комментатора - выстрел в пустоту.
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Какой-никакой Паредес, а 40 лямов Зениту принёс, а Орлова за три рубля никому не впаришь.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:22
На яйцо наступил - Орлов лежал.
adekvat
adekvat
вчера в 19:56
Паредес по ходу на ногу Орлову наступил когда в Питере играл,
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:50
Вообще, в команде должен быть один хулиган, иначе не победить
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:50
Похоже Орлов не любит Паредеса. Но думаю, бывшему зенитовцу по барабану на мнение Орлова.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:43
Орлов - футбольный дилетант!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:42
Рубцовский
Рубцовский
вчера в 19:37
Исход-это моя Фишка, всегда в лидерах)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:35
Геннадий...не трожь зенитовца...
Elliada
Elliada
вчера в 19:16
Де Пауля били по ногам постоянно. Даже желтую никому не показали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:12
Сергеича понесло не туда...
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 19:12
Геннадий Орлов слабак.
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