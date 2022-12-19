Орлов: «Паредес — футбольный бандит! Судья должен был его выгнать с поля»

Комментатор раскритиковал полузащитника сборной Аргентины за манеру игры.

Бывший игрок «Зенита» вчера стал чемпионом мира вместе с командой.

Паредес — футбольный бандит! Вы не видели, как он бил ногами вчера? Как это можно ему простить? «Зенит» тоже из-за этого мучался. Что он себе позволяет? Подумаешь, умеет он бить хорошо и пас давать. В футболе существуют правила фэйр-плей. А Паредес их главный нарушитель. Он же просто убийца.