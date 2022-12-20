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Защитника Франции обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной

вчера, 22:45

По информации источника, защитник сборной Франции Бенжамен Павар был недоволен своей ролью в команде на чемпионате мира в Катаре.

Находясь на скамейке запасных, футболист «Баварии» позволял себе неуместные высказывания в адрес товарищей по команде и создавал токсичную атмосферу в раздевалке. Также Бенжамен обвинялся в утечках информации в прессу. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с главным тренером Дидье Дешамом.

Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.

Это объясняет ограниченную роль правого защитника на мундиале. Вместо него предпочтение было отдано Жюлю Кунде, который играет центрального защитника в «Барселоне»

Ранее у футболиста произошел конфликт с руководством «Баварии». Павар заявил, что останется в команде только в том случае, если главный тренер гарантирует ему игру в центре обороны.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 01:20
Дело совершенно не в его цвете кожи, и что значит "самый белый"? Льорис и Гризманн значительно менее светлого цвета кожи, так что ли?
salleeh
salleeh
сегодня в 00:52
Уверен что Павар лучше разбирается в футболе чем Дешамп. Кунде играл отвратительно, особенно в финале. Бенжамин очень хорошо подключается к атакам, остро подает и может пробить по воротам не хуже любого нападающего. Ведь как раз таки Павар и отыграл отличный матч против сборной Аргентины на ЧМ 2018, забив самый красивый гол в ворота аргентинцев. Дешамп явно не контролирует ситуацию в сборной и лучше уйти сейчас с серебром, чем потом с позором. На ЧЕ 2024 нужен Зидан, Бензема и дозированное количество футболистов африканцев, с центром тяжести ниже пупка…
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:31
Просто Павар - самый белый из тех, кто практически не выходил на поле в матчах Чемпионата Мира. Иначе был бы расистский скандал.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:02
Ну вот и началась охота на ведьм...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:51
Извечная проблема - " ищем стрелочника"!
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