Защитника Франции обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной

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вчера, 22:45

По информации источника, защитник сборной Франции был недоволен своей ролью в команде на чемпионате мира в Катаре.

Находясь на скамейке запасных, футболист «Баварии» позволял себе неуместные высказывания в адрес товарищей по команде и создавал токсичную атмосферу в раздевалке. Также Бенжамен обвинялся в утечках информации в прессу. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с главным тренером .

Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.

Это объясняет ограниченную роль правого защитника на мундиале. Вместо него предпочтение было отдано , который играет центрального защитника в «Барселоне»

Ранее у футболиста произошел конфликт с руководством «Баварии». Павар заявил, что останется в команде только в том случае, если главный тренер гарантирует ему игру в центре обороны.