Защитника Франции обвиняют в негативном влиянии на атмосферу в сборной

По информации источника, защитник сборной Франции Бенжамен Павар был недоволен своей ролью в команде на чемпионате мира в Катаре.
Находясь на скамейке запасных, футболист «Баварии» позволял себе неуместные высказывания в адрес товарищей по команде и создавал токсичную атмосферу в раздевалке. Также Бенжамен обвинялся в утечках информации в прессу. Ситуация обострилась в финале, что привело к разговору на повышенных тонах с главным тренером Дидье Дешамом.
Отмечается, что поведение Павара накаляло атмосферу внутри коллектива.
Это объясняет ограниченную роль правого защитника на мундиале. Вместо него предпочтение было отдано Жюлю Кунде, который играет центрального защитника в «Барселоне»
Ранее у футболиста произошел конфликт с руководством «Баварии». Павар заявил, что останется в команде только в том случае, если главный тренер гарантирует ему игру в центре обороны.