Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022

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сегодня, 12:08

Вратарь сборной Франции и нападающий были рады отсутствию форварда в составе команды на чемпионате мира в Катаре.

Журналист Ромен Молина сообщает, что Гризманн и Льорис были довольны, что Бензема пропустит ЧМ -2022 из-за травмы, полученной прямиком перед турниром.

Отмечается, что перед Евро-2020 Уго и Антуан не принимали возвращение Карима в сборную, так как считают лидерами себя, что заметно по их выражению лица во время приветствия нападающего «Реала» в лагере национальной команды.