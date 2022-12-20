Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022

Вратарь сборной Франции Уго Льорис и нападающий Антуан Гризманн были рады отсутствию форварда Карима Бензема в составе команды на чемпионате мира в Катаре.
Журналист Ромен Молина сообщает, что Гризманн и Льорис были довольны, что Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной прямиком перед турниром.
Отмечается, что перед Евро-2020 Уго и Антуан не принимали возвращение Карима в сборную, так как считают лидерами себя, что заметно по их выражению лица во время приветствия нападающего «Реала» в лагере национальной команды.