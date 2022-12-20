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Гризманн и Льорис были рады, что Бензема пропустит ЧМ-2022

сегодня, 12:08

Вратарь сборной Франции Уго Льорис и нападающий Антуан Гризманн были рады отсутствию форварда Карима Бензема в составе команды на чемпионате мира в Катаре.

Журналист Ромен Молина сообщает, что Гризманн и Льорис были довольны, что Бензема пропустит ЧМ-2022 из-за травмы, полученной прямиком перед турниром.

Отмечается, что перед Евро-2020 Уго и Антуан не принимали возвращение Карима в сборную, так как считают лидерами себя, что заметно по их выражению лица во время приветствия нападающего «Реала» в лагере национальной команды.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:44
А в итоге Льорис и Гризманн провалили финал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06
Таких журналистов нужно за яйца вешать. ((
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:30
Потому что идиоты
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:30
Франция - гав..о, а не команда... Вечные склоки...
Elliada
Elliada
сегодня в 12:14
Как бельгийцы разругались между собой, а нужно было быть сплоченными, как аргентинцы
Гость
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