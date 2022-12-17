Игроки сборной Марокко набросились на арбитра после матча с Хорватией

Футболисты сборной Марокко остались недовольны судейством в матче за 3-е место на чемпионате мира против сборной Хорватии (1:2).
После окончания встречи игроки Марокко обступили главного арбитра встречи Абдулрахмана Аль-Джассима, требуя его разъяснить свои решения по ходу матча. Активней всего к судье апеллировал Ашраф Хакими.
Футболисты сборной Марокко решили не дожидаться вручения медалей игрокам сборной Хорватии и не явились на мероприятие, которое проходило на поле стадиона «Халифа Интернешнл» после окончания матча.
Лучше бы спасибо ему сказали, что Пендель в их сторону не поставил. А он был 300%. И что не удалил парочку свистунов за тот конфликт, когда они ладно хоть не затоптали там лежачего.
Раз были силы на такие споры, значит могли бы отдать их игре. Но вообще, Марокко удивило. Держало высокий темп все 90 минут, хотя еще 14 декабря они провели самую интерсивную игру этого турнира. Честно говоря, я был уверен, что во втором тайме Марокко встанет. Приятно удивили марокканцы.
Лучше бы спасибо ему сказали, что Пендель в их сторону не поставил. А он был 300%. И что не удалил парочку свистунов за тот конфликт, когда они ладно хоть не затоптали там лежачего.
Раз были силы на такие споры, значит могли бы отдать их игре. Но вообще, Марокко удивило. Держало высокий темп все 90 минут, хотя еще 14 декабря они провели самую интерсивную игру этого турнира. Честно говоря, я был уверен, что во втором тайме Марокко встанет. Приятно удивили марокканцы.