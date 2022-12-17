Игроки сборной Марокко набросились на арбитра после матча с Хорватией

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вчера, 21:51

Футболисты сборной Марокко остались недовольны судейством в матче за 3-е место на чемпионате мира против сборной Хорватии (1:2).

После окончания встречи игроки Марокко обступили главного арбитра встречи , требуя его разъяснить свои решения по ходу матча. Активней всего к судье апеллировал .

Футболисты сборной Марокко решили не дожидаться вручения медалей игрокам сборной Хорватии и не явились на мероприятие, которое проходило на поле стадиона «Халифа Интернешнл» после окончания матча.