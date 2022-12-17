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Игроки сборной Марокко набросились на арбитра после матча с Хорватией

вчера, 21:51
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Футболисты сборной Марокко остались недовольны судейством в матче за 3-е место на чемпионате мира против сборной Хорватии (1:2).

После окончания встречи игроки Марокко обступили главного арбитра встречи Абдулрахмана Аль-Джассима, требуя его разъяснить свои решения по ходу матча. Активней всего к судье апеллировал Ашраф Хакими.

Футболисты сборной Марокко решили не дожидаться вручения медалей игрокам сборной Хорватии и не явились на мероприятие, которое проходило на поле стадиона «Халифа Интернешнл» после окончания матча.

Игроки сборной Марокко набросились на арбитра после матча с Хорватией

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 00:36
Ещё и в подтрибунке наехали на Инфонтино.
Вообще-то, этот скользкий фраер заслуживает такого отношения.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:18
Правильно африканцы сделали.
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:14
Ты уж определись чётче.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:00
Все зазнавшиеся игроки
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
вчера в 23:58
нет, остальные игроки Марокко выше этого, как и остальные игррки Бразилии и Франции
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:58, ред.
Ну и что здесь необычного ? В матче на первенство среди хуторов арбитру порой пендаля дают, а уж сколько "ласковых" слов он выслушивает от футболистов, не счесть.
А здесь матч на ЧМ, когда любое решение арбитра принимается в штыки, даже если он прав; когда напряжена каждая клеточка тела, а нервы натянуты, словно тетива лука. И тебе постоянно кажется, что арбитр, как окаянный, свистит в твою сторону и благоволит сопернику, а нарушения со стороны последнего не замечает.
И самое главное: никакие разумные доводы в такие моменты на игроков не действуют, потому что напряжение достигло такого накала, что его можно остудить лишь вылив на головы возмущающихся банный тазик с ледяной водой. Но и в этом у меня большие сомнения.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Timur132 (раскрыть)
вчера в 23:57
в матче аргов и апельсинов были претензии только по пенальти
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:38
Игроки ПСЖ - это Кимпембе и Мбаппе?
97pbcqwhmk7m
97pbcqwhmk7m
вчера в 23:35
После драки кулаками не машут
d1metras
d1metras
вчера в 23:21
Дикари
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:01
Обиделись ребята на арбитра - играть надо было путем.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:56
А причем тут игроки ПСЖ?
Это их национальная черта.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:54
Пенку в ворота мароков и три угловых.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 22:53
Два матча подряд судьи просто помогали этим негодяям.
Обломались фанаты этих марокканских бандитов?
adekvat
adekvat
вчера в 22:52
Бандиты какие-то эти Марокканцы и игроки, и болельщики.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:48
Всё порешали на поле!
Boricku
Boricku
вчера в 22:48
Надо или переигрывать, или дисквалифицировать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:47
Дисквалифицировать эту «чудо-сборную» на пару лет и дело с концом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:46
Ну это уже привычное дело для проигравшей команды
Timur132
Timur132 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
В матче Аргентина Голландия аргентинцы тоже после финального свистка предъявляли претензии судье, в этом нет ничего необычного. А болели за них потому что за андердогов, творящих сенсации, всегда все болеют.
lotsman
lotsman
вчера в 22:23
Проигрывать не любят. А судья судил не плохо. Хотя пенальти, в ворота марроканцев, поставить надо было.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:02
Видимо из-за пенальти,который не поставили в их ворота
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:59
задолбали, хватит плакать после каждого поражения, вините себя
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:58
Недовольны тем, что в их ворота не поставили чистый пенальти на Гвардиоле?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:58
И вы за них болели? вы это хотите видеть в Европе? вы хотите, чтобы звезд травмировали и набрасывались на арбитров?
Хакими неуд за такое поведение, и надеюсь завтра игроков ПСЖ поставят на место.
протон
протон
вчера в 21:53, ред.
Если кому и спорить, так это хорватам. Что толку от 9999 мониторов и камер, если в комнате ВАР сидят десять кротов?
Лучше бы спасибо ему сказали, что Пендель в их сторону не поставил. А он был 300%. И что не удалил парочку свистунов за тот конфликт, когда они ладно хоть не затоптали там лежачего.

Раз были силы на такие споры, значит могли бы отдать их игре. Но вообще, Марокко удивило. Держало высокий темп все 90 минут, хотя еще 14 декабря они провели самую интерсивную игру этого турнира. Честно говоря, я был уверен, что во втором тайме Марокко встанет. Приятно удивили марокканцы.
Гость
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