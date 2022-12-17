Хакими кричал на президента ФИФА после игры с Хорватией

1671309577

вчера, 23:39

Защитник сборной Марокко остался недоволен судейством в матче за 3-е место чемпионата мира против сборной Хорватии (1:2).

После завершения встречи Хакими встретил в подтрибунном помещении президента ФИФА , высказав ему претензии относительно работы главного арбитра встречи . По мнению Хакими, в ворота Хорватии следовало поставить пенальти. Об этом рассказал журналист Том Эгберс: