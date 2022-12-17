Хакими кричал на президента ФИФА после игры с Хорватией

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими остался недоволен судейством в матче за 3-е место чемпионата мира против сборной Хорватии (1:2).
После завершения встречи Хакими встретил в подтрибунном помещении президента ФИФА Джанни Инфантино, высказав ему претензии относительно работы главного арбитра встречи Абдулрахмана Аль-Джассима. По мнению Хакими, в ворота Хорватии следовало поставить пенальти. Об этом рассказал журналист Том Эгберс:
Между Хакими и Инфантино было меньше пяти сантиметров. Ашраф повысил голос на Инфантино, он высказал ему претензии относительно судейства.
Мог бы и так ответить...
Мог бы и так ответить...