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Хакими кричал на президента ФИФА после игры с Хорватией

вчера, 23:39
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими остался недоволен судейством в матче за 3-е место чемпионата мира против сборной Хорватии (1:2).

После завершения встречи Хакими встретил в подтрибунном помещении президента ФИФА Джанни Инфантино, высказав ему претензии относительно работы главного арбитра встречи Абдулрахмана Аль-Джассима. По мнению Хакими, в ворота Хорватии следовало поставить пенальти. Об этом рассказал журналист Том Эгберс:

Между Хакими и Инфантино было меньше пяти сантиметров. Ашраф повысил голос на Инфантино, он высказал ему претензии относительно судейства.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:19
Кричи не кричи, а все уже позади. Но эмоции выплеснул и то ладно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:00
Судейство действительно получилось гнилое.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:57
Подумаешь покричал, и что. На стадионе шум стоял он его может и не расслышал даже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:00, ред.
Требовал отдельную церемонию награждения ???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:48, ред.
Вначале надо в рожу дать, а потом разбираться
Gahi
Gahi
сегодня в 03:28
После драки кулаками не машут.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:44

Мог бы и так ответить...
9vqc4tq95nq4
9vqc4tq95nq4
сегодня в 01:07
Вот бы ещё по морде дал
y-ago
y-ago
сегодня в 01:02
Из всех футбольных команд стран Магриба, марокканцы, пожалуй, САМЫЕ ИМПУЛЬСИВНЫЕ. Хорваты были лучше и заслужено победили, но это же вовсе не означает, что магрибцы согласились с этим. Чудом не пострадали судьи да и команда соперников. Да...Восток дело...Впрочем речь идет о Северной Африке. Нет, как говаривал Озеров когда-то: "Такой футбол нам не нужен..."
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:47
Зачем кричать на этого мошенника,надо было вырубить.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 00:19
Марокканцы прыгнули выше головы и теперь почувствовали себя Богами, котором всё позволительно. Не зря в поговорке про "огонь, воду и медные трубы"- пройти последнее сложнее всего.
протон
протон
сегодня в 00:14
Судья был конечно не фонтан, но благодаря варовцам, спорных решений он не принимал. Не было пеналей ни в те, ни в другие ворота. Гвардиол рисовал красиво, но падал совсем не на ту ногу. Симуляция чистой воды. Падать надо было раньше. Когда контакт почувствовал, не через три метра от места стыка. А в эпизоде с арабом вообще ничего не было.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:07
не умеют проигрывать
Futurista
Futurista
вчера в 23:58
На всех кричаль...ФИФА шаталь...
Boricku
Boricku
вчера в 23:52
Дисквалификация должна быть
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