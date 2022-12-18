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У Ловрена произошёл конфликт с журналистами из Хорватии

сегодня, 11:23
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У защитника хорватской сборной Деяна Ловрена прозошёл конфликт с журналистами из Хорватии после матча за 3-е место.

После победы над Марокко защитник «Зенита» прошел через микст-зону, не остановившись около хорватских журналистов, а просто помахав им рукой. После этого он дал интервью кому-то из иностранных журналистов.

Два хорватских журналиста рассмеялись. Ловрен услышал это и вернулся к ним. «Кто смеется?» – спросил футболист. «Мы смеялись не над тобой», – ответил хорватский журналист.

После этих слов Деян вышел из себя: «Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеетесь, вы издеваетесь над нами. Вы не рады 3-му месту». Журналисты ответили: «Мы смеялись не над тобой. В чем проблема?»

После этого Ловрен повысил голос и сказал: «Нет, вы не гордитесь. Мои хорошие, вы не верили в меня с самого начала». Журналисты ответили: «Нет, это не так». Ловрен сказал: «Отлично, теперь ты смеешься над всем этим. Ты вообще воняешь. Ты и эта леди. Вы не записывали все это на аудио, когда смеялись надо мной. Вы не записывали это, не так ли?» Журналист ответил: «Я смеюсь над твоей реакцией».

Репортер попытался успокоить Ловрена: «Ты говоришь такие слова на глазах у 30 человек. Почему, зачем? Это не идет тебе». Защитник ответил: «Потому что люди не радуются, они смеются над нами, и это правда».

После этих слов Ловрен покинул микст-зону.

Представитель Хорватского футбольного союза Томислав Пацак извинился за поведение Ловрена.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 13:24
Представитель Хорватского футбольного союза Томислав Пацак..... Остальное можно не читать...
Carradona
Carradona
сегодня в 13:13
Современные журналисты это гиены, им не интересны победы и успехи, им подавай грязь, скандалы, нижнее белье.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 13:08
Зазнавшийся футболёр с комплексами. Где же его так испортили? )
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 13:05
Для тебя показатель успешности измеряется деньгами? Надеюсь, что ты не чиновник, иначе у людей будут проблемы.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:34
Кто они такие, чтоб смеяться над всего добившимся в жизни миллионером? Их даже никто не знает. Они наверняка и над Роналду втихаря посмеивались. Деян напомнил неудачникам, где их место!
Futurista
Futurista
сегодня в 11:58
Ловрен журналистам: Вы смеётесь надо мной потому что вам отключили газ, а мне нет...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:53
Узнать бы причину накопившейся у него отрицательной энергии. А как иначе объяснить то, что смех журналистов он принял за издевательство над сборной ? Прочитал ещё раз и понял причину злости Ловрена. Перед началом ЧМ журналисты не верили в него, как игрока сборной и, очевидно, опубликовали свои доводы по этому поводу. Вот он и взорвался. Деян человек со своими слабостями, и имеет на это право, как любой из нас.
В подтверждение моих слов достаточно вспомнить недавний поступок Месси, когда он пообезьянничал перед ван Галом после победы над сборной Голландии.
adekvat
adekvat
сегодня в 11:51
Пусть радуются что ни одного крепкого русского словечка не вставил. А он их знает я уверен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:38
Думаю это продолжение некой прошлой истории, о которой мы не в курсе.
Не будет вот так - на ровном месте человек набрасываться на своих же "правдо-рупоров".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:36
Создаётся ощущение что Ловрен всегда на нервяке....
Валерьяночки бы парню попить...
А то наверное домой приходит сам себя связывает...чтоб не навредить не кому....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:33
Не адекватная реакция Ловрена . С чем она связана остаётся только фантазировать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:27
Это его личные проблемы.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:26
Ловрен, видимо, хотел оваций и рукоплесканий, а его просто не заметили.
Гость
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