У Ловрена произошёл конфликт с журналистами из Хорватии

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сегодня, 11:23

У защитника хорватской сборной прозошёл конфликт с журналистами из Хорватии после матча за 3-е место.

После победы над Марокко защитник «Зенита» прошел через микст-зону, не остановившись около хорватских журналистов, а просто помахав им рукой. После этого он дал интервью кому-то из иностранных журналистов.

Два хорватских журналиста рассмеялись. Ловрен услышал это и вернулся к ним. «Кто смеется?» – спросил футболист. «Мы смеялись не над тобой», – ответил хорватский журналист.

После этих слов Деян вышел из себя: «Что это за способ работы? Вы против нас, вы смеетесь, вы издеваетесь над нами. Вы не рады 3-му месту». Журналисты ответили: «Мы смеялись не над тобой. В чем проблема?»

После этого Ловрен повысил голос и сказал: «Нет, вы не гордитесь. Мои хорошие, вы не верили в меня с самого начала». Журналисты ответили: «Нет, это не так». Ловрен сказал: «Отлично, теперь ты смеешься над всем этим. Ты вообще воняешь. Ты и эта леди. Вы не записывали все это на аудио, когда смеялись надо мной. Вы не записывали это, не так ли?» Журналист ответил: «Я смеюсь над твоей реакцией».

Репортер попытался успокоить Ловрена: «Ты говоришь такие слова на глазах у 30 человек. Почему, зачем? Это не идет тебе». Защитник ответил: «Потому что люди не радуются, они смеются над нами, и это правда».

После этих слов Ловрен покинул микст-зону.

Представитель Хорватского футбольного союза Томислав Пацак извинился за поведение Ловрена.