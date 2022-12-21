Сёмин рассказал, почему Месси можно считать лучшим в мире

Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин поделился своим мнением о нападающем Аргентины Лионеле Месси.
Месси — король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок. Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами. Он от партнёров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества.
Вся команда сплотилась вокруг Месси. Он был настоящим лидером. Отсюда и награда. Лучший ли он в мире? Естественно. ЗМ Бенземы это итог прошлого сезона, сейчас Карим даже в 10ку лучших не входит. Единственный конкурент - Мбаппе. Но он больше бомбардир, чем лидер. Сборная и без него успешно выступала (например, дошли до финала Евро 2016 без Мбаппе)
Вся команда сплотилась вокруг Месси. Он был настоящим лидером. Отсюда и награда. Лучший ли он в мире? Естественно. ЗМ Бенземы это итог прошлого сезона, сейчас Карим даже в 10ку лучших не входит. Единственный конкурент - Мбаппе. Но он больше бомбардир, чем лидер. Сборная и без него успешно выступала (например, дошли до финала Евро 2016 без Мбаппе)