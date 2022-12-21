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Сёмин рассказал, почему Месси можно считать лучшим в мире

сегодня, 14:54

Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин поделился своим мнением о нападающем Аргентины Лионеле Месси.

Месси — король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок. Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами. Он от партнёров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:01
Это всего лишь мнение Семина...
Есть ещё оды Иванова, Петрова, Сидорова...
Но всё это эмоции...
Ближе всех можно взять мнение Бубнова, если он возьмет да и обсчитает "ТТД" хотя бы 10-15 футболистов "первого ряда", начиная с одной восьмой мундиаля.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:00
Месси и команда были едины. Команда искала Месси, Месси искал команду. Но по-моему второго было больше, чем первого.
Elliada
Elliada ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 15:23
Сравнивать 35 летнего Месси с 24 летним Мбаппе не стоит. В 24 года Месси рвал Реал, в том числе в ЛЧ, а Мбаппе не смог. Даже до финала ЛЧ 2020 ПСЖ довел Неймар, а не Мбаппе, у которого 0 голов в плей-офф.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:20
В начале ЧМ только Месси играл, остальные сонные какие-то были. Только ближе к 3-й игре и в игре с Австралией по-настоящему командой стали. Не знаю, как собрались и что произошло, но это дало свои плоды - выиграли ЧМ. Сегодня всплывают новости, что в большинстве топ сборных были какие-то конфликты: в Португалии, Германии, Бельгии, Франции и т. д. У них не было сплоченности, за что поплатились.

Вся команда сплотилась вокруг Месси. Он был настоящим лидером. Отсюда и награда. Лучший ли он в мире? Естественно. ЗМ Бенземы это итог прошлого сезона, сейчас Карим даже в 10ку лучших не входит. Единственный конкурент - Мбаппе. Но он больше бомбардир, чем лидер. Сборная и без него успешно выступала (например, дошли до финала Евро 2016 без Мбаппе)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:20
Конечно, если взять всю его карьеру, он лучший и сравнялся с великими Пеле и Марадоной. Но в индивидуальном плане, на сегодняшний день Мбаппе и Холланд лучше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:59
Потому, что была проведена мощная кампания.
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