Сёмин рассказал, почему Месси можно считать лучшим в мире

Экс-наставник сборной России поделился своим мнением о нападающем Аргентины .

Месси — король? Ну его же признали лучшим игроком чемпионата. Давайте будем говорить, что на сегодня он лучший игрок. Он стал лучшим, потому что очень много работал на команду на этом чемпионате мира. Команда всегда его искала передачами. Он от партнёров получал много передач. Месси хорош тогда, когда у него мяч. Они использовали его лучшие качества.