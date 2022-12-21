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Пиняев: «Пускай „Зенит“ побеждает в РПЛ хоть каждый год»

сегодня, 11:03

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о лидерстве «Зенита» в РПЛ.

Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 13:07
Сравнивать никакого Бакаева, судьба которого сидеть на лавке, с Пиняевым не корректно.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 12:07
Надо постараться играть лучше, чтобы попасть туда, где становятся чемпионами. А пока ты на том уровне, которое заслужил. Гыгыгы
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:37
Предложи себя Зениту . Там и сидя на лавке получишь то ,что ты хочешь. )) Бакаев вон сидит и счастлив до усрачки . ))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:33, ред.
"Я хочу, чтобы я победил........"
В РПЛ могут побеждать «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак»............ т.е. команды, а как ты хочешь сам победить? Без команды? Победить в футболе можно только в составе команды. Или тебе распиаренный Месси, который, по мнениям СМИ, в одиночку победил французов и выиграл кубок, покоя не даёт? Поменьше читай прессу и думай головой.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:15
Пока соперников не видно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:08
Эх молодость - максимализм так и "прёт".
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