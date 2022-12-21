Пиняев: «Пускай „Зенит“ побеждает в РПЛ хоть каждый год»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о лидерстве «Зенита» в РПЛ.
Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил. Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России.
В РПЛ могут побеждать «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак»............ т.е. команды, а как ты хочешь сам победить? Без команды? Победить в футболе можно только в составе команды. Или тебе распиаренный Месси, который, по мнениям СМИ, в одиночку победил французов и выиграл кубок, покоя не даёт? Поменьше читай прессу и думай головой.
В РПЛ могут побеждать «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак»............ т.е. команды, а как ты хочешь сам победить? Без команды? Победить в футболе можно только в составе команды. Или тебе распиаренный Месси, который, по мнениям СМИ, в одиночку победил французов и выиграл кубок, покоя не даёт? Поменьше читай прессу и думай головой.