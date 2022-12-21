Шунин раскритиковал вратаря Аргентины за слова в адрес Мбаппе

Вратарь «Динамо» высказался о поведении голкипера сборной Аргентины после финала чемпионата мира против сборной Франции. В раздевалке после матча Мартинес объявил «минуту молчания для , который умер».

Я бы так себя не повел. Эмоции можно выражать, но выражай их в том контексте, что ты классный, ты лучший, ты спас. Мбаппе ему наколотил мячей в финале, а он попросил минуту молчания — это некрасиво. Ок, Мбаппе подождет два года — посмотрим, что будет на Евро. В спорте сегодня ты выиграл, а завтра можешь проиграть. А вот танцы Мартинеса — это другое. Это эмоции, почему нет? Было прикольно!