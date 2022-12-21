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Шунин раскритиковал вратаря Аргентины за слова в адрес Мбаппе

сегодня, 10:08
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о поведении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса после финала чемпионата мира против сборной Франции. В раздевалке после матча Мартинес объявил «минуту молчания для Килиана Мбаппе, который умер».

Я бы так себя не повел. Эмоции можно выражать, но выражай их в том контексте, что ты классный, ты лучший, ты спас. Мбаппе ему наколотил мячей в финале, а он попросил минуту молчания — это некрасиво. Ок, Мбаппе подождет два года — посмотрим, что будет на Евро. В спорте сегодня ты выиграл, а завтра можешь проиграть. А вот танцы Мартинеса — это другое. Это эмоции, почему нет? Было прикольно!

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:24
Ну через два года они в упор не встретятся, а вот через четыре возможно
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 10:10
Шунин очень много болтает.
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