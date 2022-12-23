Сборная Бразилии хочет назначить Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо стал кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.
С тренером римлян связались представители не только сборной Португалии, но и сборной Бразилии.
Представители Бразильской футбольной конфедерации связались с окружением Моуриньо и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Посреднику поставят задачу убедить Жозе согласиться стать главным тренером сборной Бразилии.
Бразилия хочет получить ответ от 59-летнего специалиста до конца января.
20 лет прошло..., столько крутого поколения сменилось, а титула нет.
Моуриньо никогда искромётным футболом не отличался, но даже с фу*ловым МЮ умудрялся давать результат. Будет у него соответствующий футбольный материал, я не думаю, что он будет также зациклен на своей автобусной концепции. Не такой он дурак.
20 лет прошло..., столько крутого поколения сменилось, а титула нет.
Моуриньо никогда искромётным футболом не отличался, но даже с фу*ловым МЮ умудрялся давать результат. Будет у него соответствующий футбольный материал, я не думаю, что он будет также зациклен на своей автобусной концепции. Не такой он дурак.
Но не стоит забывать что у Моуринью хорошие агенты , делают трансферный хайп.
И сбитым летчиком называть не стоит, с черной полосой человек да, Рома довольно не плохо смотрится учитывая их кадровые проблемы
Но не стоит забывать что у Моуринью хорошие агенты , делают трансферный хайп.
И сбитым летчиком называть не стоит, с черной полосой человек да, Рома довольно не плохо смотрится учитывая их кадровые проблемы
Моуриньо уже сбитый лётчик, у которого с каждым годом всё хуже и хуже с карьерой и тут сама Бразилия, которая грезит о победе в кубке Америке и чемпионате мира, вздумают приглашать тренера без будущего.
Думаете это правда? Утка чистой воды!!!
Моуриньо уже сбитый лётчик, у которого с каждым годом всё хуже и хуже с карьерой и тут сама Бразилия, которая грезит о победе в кубке Америке и чемпионате мира, вздумают приглашать тренера без будущего.
Думаете это правда? Утка чистой воды!!!