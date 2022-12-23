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Сборная Бразилии хочет назначить Моуриньо

сегодня, 15:59

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо стал кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.

С тренером римлян связались представители не только сборной Португалии, но и сборной Бразилии.

Представители Бразильской футбольной конфедерации связались с окружением Моуриньо и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Посреднику поставят задачу убедить Жозе согласиться стать главным тренером сборной Бразилии.

Бразилия хочет получить ответ от 59-летнего специалиста до конца января.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:03, ред.
А у них из своих и выбора особого нет.
20 лет прошло..., столько крутого поколения сменилось, а титула нет.

Моуриньо никогда искромётным футболом не отличался, но даже с фу*ловым МЮ умудрялся давать результат. Будет у него соответствующий футбольный материал, я не думаю, что он будет также зациклен на своей автобусной концепции. Не такой он дурак.
minamata
minamata
сегодня в 16:57
Шутки-утки пришли из космоса северного.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:54
Не уверен...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:53
Бразильские болельщики примут всё, лишь бы результат был.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 16:41
Да ладно. Это просто пиарщики Моура засоряют соцсети хайпом. Они бы еще Симеоне позвали строить автобус из самой атакующей сборной.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:29
А не боишься, что бразильские болелы такой футбол не поймут и не примут?
Djebrael
Djebrael
сегодня в 16:29
А две сборные Маур может потянуть????...:)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:21
Может получиться "гремучая смесь" Темперамент и не "управляемость" бразильцев умноженная на темперамент и "неординарность" португальца. Если заключат контракт будет в любом случае интересно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:20
Нэймар с Моуринью могут не сладить.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 16:16
А может этой Бразилии и не хватает прагматики.....
Но не стоит забывать что у Моуринью хорошие агенты , делают трансферный хайп.
И сбитым летчиком называть не стоит, с черной полосой человек да, Рома довольно не плохо смотрится учитывая их кадровые проблемы
drug01
drug01 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Думаю аналогично, подождём до конца января и вместе посмеемся над этой затеей
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:08
Моё личное мнение - очень хороший и своевременный выбор Бразильской конфедерации футбола в части подхода по подготовке сборной на основе Европейской тренерской школы и её стандартов.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:07
Извините конечно за прямоту, но в такое может поверить только через чур наивный человек!
Моуриньо уже сбитый лётчик, у которого с каждым годом всё хуже и хуже с карьерой и тут сама Бразилия, которая грезит о победе в кубке Америке и чемпионате мира, вздумают приглашать тренера без будущего.
Думаете это правда? Утка чистой воды!!!
Capral
Capral
сегодня в 16:02
Не верю!!! Автобус у Бразилии???!!! Не верю!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:01
Моё личное мнение-ничего из этого хорошего не получится...
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