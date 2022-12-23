Сборная Бразилии хочет назначить Моуриньо

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сегодня, 15:59

Главный тренер «Ромы» стал кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.

С тренером римлян связались представители не только сборной Португалии, но и сборной Бразилии.

Представители Бразильской футбольной конфедерации связались с окружением Моуриньо и планируют отправить посредника на переговоры с ним. Посреднику поставят задачу убедить Жозе согласиться стать главным тренером сборной Бразилии.

Бразилия хочет получить ответ от 59-летнего специалиста до конца января.