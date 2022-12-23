МЮ и «Атлетико» ждут конца сезона, чтобы назначить новых тренеров. На рынке есть топ-специалисты

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вчера, 12:11

Экс-наставники ПСЖ , «Челси» и сборной Испании.

Клубы возвращаются с паузы на ЧМ – кто-то играет уже под руководством нового главного тренера. Так, «Астон Виллу» уже возглавил Унаи Эмери, а Хулен Лопетеги теперь работает в «Вулверхэмптоне». Еще есть команды, которые могут задуматься о смене наставника – и на рынке свободных агентов есть достаточно подходящих кандидатов.

Немецкий специалист быстро организовал «Челси», возглавив команду в январе 2021, — принес лондонцам победу в Лиге чемпионов и поднял синих на 3-е место в АПЛ . Его отставку в сентябре 2022-го нельзя списать на неудачный старт сезона – дело скорее в приходе новых владельцев и переменах в руководстве. Теперь клубом владеет американский бизнесмен Тодд Боули, при нем сменился генеральный директор. И у Томаса больше не было привычной поддержки. Взаимопонимания стороны не нашли, а просадка на старте стала спусковым крючком для увольнения наставника.

Период Тухеля в «Челси» — скорее подтверждение качества его работы. Задачи он способен решать оперативно, плодотворно работает с имеющимся подбором исполнителей.

После окончания чемпионата мира некоторые сборные расстались со своими наставниками и успели начать поиск новых тренеров. Томас считался одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Англии – но позднее появился инсайд, что Гарет Саутгейт решил не уходить из команды.

Теперь его кандидатура всплывает в списках Бразилии. Сам немец, судя по сообщениям, хочет продолжить работу на клубном уровне – следит за «Барселоной», «Реалом» и «Ювентусом». И недавно покинул Англию, начал учить испанский язык. Возможно, сменит Диего Симеоне в «Атлетико».

Француз крайне избирательно подходит к поиску новой команды для себя. Он уже на практике подтвердил, что для мадридского «Реала» нет варианта успешнее, чем назначать наставником либо Зинедина, либо Карло Анчелотти.

Сейчас в испанском гранде наступил период итальянца, а Зидан взял паузу в карьере. Успехи специалиста плюс его имидж вызывают высокий спрос среди топ-клубов – особенно сильно француза хотел видеть у себя «Пари Сен-Жермен», но в гонке со сборной Франции являлся скорее догоняющим. Приходилось идти на любые уступки ради тренера – в ходе летних переговоров разрешил ему совмещать деятельность в национальной команде и клубе.

И даже так договориться не удалось. Парижане взяли Кристофа Гальтье, а Зинедин сейчас как никогда близок к «синим». Перед стартом ЧМ говорилось, что Дидье Дешам уйдет из сборной независимо от результата, а его место займет экс-наставник «Реала».

Переговоры с Дидье пройдут в ближайшие дни – тогда и станет известна судьба Зидана. На случай, если первый решит остаться, Зинедин уже имеет подстраховку – «Ювентус».

Сборная Испании вылетела с мирового первенства значительно раньше, чем предполагалось. Луис отмечает, что после работы с национальной командой готов вернуться на клубный уровень. Сотрудничать с испанцем готов мадридский «Атлетико» — боссы не в восторге от провала «матрасников» в еврокубках (не попали даже в ЛЕ ) и готовы расторгнуть контракт с Симеоне.

После ЧМ Энрике из «красной фурии» и правда ушел. Но теперь придется ждать окончания сезона. Мадридцы хотят завершить чемпионат с Диего и уже после думать о смене тренера.

Аналогичная ситуация с «Манчестер Юнайтед», который тоже заинтересован в испанском специалисте. Сейчас менеджер манкунианцев – Эрик тен Хаг, клуб ударно провел октябрь-ноябрь и ушел на паузу пятым в АПЛ . Отставка голландца будет возможна, только если МЮ провалит вторую часть сезона.

Экс-главный тренер ПСЖ не совладал с многообразием звезд французского гранда. Все-таки ему было проще работать с «Тоттенхэмом» — состав проверен временем, никому не приходится доказывать свой авторитет. Лидеры парижан попросту «съели» Маурисио, и он не стал спасителем для клуба, в котором даже топ-специалисты не могут продержаться больше двух лет.

Как и Тухель, Почеттино имеет опыт работы в АПЛ и потому появился в шорт-листе «трех львов» на случай ухода Саутгейта. Сейчас у аргентинца минимум вариантов для продолжения карьеры. В середняк он вряд ли пойдет работать, а среди топов не так много кризисных команд: в «Ливерпуле» доверяют Клоппу, «Челси» лишь недавно сменил наставника. Маурисио пытается договориться с лондонцами, но вряд ли владельцы клуба решаться снова менять тренера без видимых причин. Еще есть «Атлетико» и «Ювентус». «Матрасники» рассматривают кандидатуру Почеттино и Энрике – но, видимо, не готовы расставаться с Симеоне зимой.

Крайне интересный специалист, который не боится идти на неожиданный шаг. Последним таким стала работа в «Лидсе» — клубе, который застрял в Чемпионшипе. Под его руководством и с грамотными трансферами «павлины» в 2020 году вернулись в Премьер-Лигу, с ходу запрыгнули в середину таблицы.

Марсело выстроил в команде очень интенсивный прессинг и требовал от вингеров активности в нападении, однако совершенно не собирался подстраиваться под топ-соперника, несмотря на разницу в классе исполнителей. И не нашел решения в условиях обилия травм. В конце января-феврале этого года «Лидс» не одержал ни одной победы в шести играх АПЛ – Бьелсу уволили.